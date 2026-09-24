Fon soruşturmasında lüks filoya el: iki jet ve Loreta adlı yata el konuldu

Fon soruşturmasında varlıklara el konulması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, soruşturma makamları bazı taşınır varlıklara el koydu. İşlemler, soruşturmanın delil toplama ve malvarlığı incelemesi aşamasında gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jete el konuldu. Ayrıca tutuklu Pusula Portföy Yönetimi patronu Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen 'LORETA' isimli 2026 model lüks yata da el konuldu.

El konulan varlıkların kapsamı:

El konulan varlıklar arasında yer alan iki özel jet ve 2026 model 'LORETA' adlı yatın tescil ve mülkiyet bilgileri soruşturma dosyasında inceleniyor. Yetkililer bu varlıklara ilişkin kayıtları, finansal ilişkiler ve mülkiyet zinciriyle birlikte değerlendirecek.

Değer ve soruşturmanın ilerleyişi:

El konulan iki özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor. Soruşturma devam ederken malvarlığı incelemeleri ve hukuki süreçler sürdürülecek, elde edilen bulgular doğrultusunda ek tedbirler alınabileceği bildirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AKLAMA SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSUNCA YÜRÜTÜLEN FON SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANAN MUHAMMED YARIZ VE EMRE TEZMEN’E AİT OLDUĞU BELİRLENEN 2 ÖZEL JET İLE TUTUKLU PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ PATRONU SERDAR TURHAN’A AİT OLDUĞU BELİRLENEN LÜKS YATA EL KONULDU.