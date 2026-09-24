Kastamonu'da Subaşı mevkiinde iki otomobil çarpıştı: üç kişi yaralandı

kazanın oluş şekli:

Kastamonu-Daday karayolu Subaşı köyü mevkiinde iki otomobilün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmada, 37 SA 378 plakalı Opel marka aracı S.N.A. yönetirken, diğer aracı G.D. idare ediyordu.

yaralılar ve müdahale:

Kazada sürücüler S.N.A. ve G.D. ile birlikte yolcu G.Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak bölge jandarma ve trafik ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, olayın nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı