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Aydın'da kavşakta çarpışma: baba ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı

Aydın-İzmir Karayolu Işıklı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araç sürücüsü O.Y. ile 4 yaşındaki oğlu A.E.Y. yaralandı; hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aydın'da kavşakta çarpışma: baba ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı

Kaza yerinde ilk müdahale:

Kaza, sabah saatlerinde Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki Işıklı Kavşağında meydana geldi. İddialara göre kavşakta dönüş yaptığı sırada kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen İ.S. yönetimindeki 35 CJJ 906 plakalı otomobil ile seyir halinde bulunan O.Y. idaresindeki 45 ALY 130 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde geniş çapta hasar oluşurken, otomobil sürücüsü İ.S. yara almadan kazayı atlattı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü O.Y. ile 4 yaşındaki oğlu A.E.Y. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavi ve soruşturma:

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından baba ve oğlu ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsü İ.S.'ye alkol testi uygulandı. Kazanın oluş nedeninin tespiti için polis ekipleri çevredeki tanıkların ifadelerini alıyor ve delil incelemesi yapıyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA BABA İLE 4 YAŞINDAKİ OĞLU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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