Azerbaycan'dan lojistik atılımı: transit yükleri 2030'a kadar 25 milyon tona çıkarma hedefi

Aliyev forumda 2030 hedefini ilan etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 2. Uluslararası Yatırım Forumu'ndaki konuşmasında ülkenin ulaşım ve enerji önceliklerini açıkladı. Aliyev, Azerbaycan üzerinden transit taşımacılığın hızla arttığını, bu yıl itibarıyla bunun 16 milyon ton seviyesine ulaşacağını söyledi ve 2030 hedefini netleştirdi.

taşımacılıkta büyüme ve bölgesel entegrasyon:

Aliyev, Azerbaycan'ın hem doğu-batı hem de kuzey-güney koridorlarının kesişiminde yer aldığını vurguladı. Bu coğrafi konumun sağladığı avantajla birlikte ülkenin transit yük kapasitesini 2030'a kadar 25 milyon tona, hatta bunun ötesine çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Hedefe ulaşmak için komşu ülkelerle yoğun iş birliği yürütüldüğünü belirtti ve Orta Asya ile ilişkilerin güçlendiğine dikkat çekti.

Konuşmada, Azerbaycan'ın geçen kasımdan bu yana Orta Asya İstişare Konseyinin tam üyesi olduğu hatırlatıldı. Aliyev bunu coğrafi olarak Kafkasya'da olmalarına rağmen siyasi, ekonomik ve ulaştırma anlamında geniş bir bölgesel ağa entegre olduklarının göstergesi olarak nitelendirdi.

altyapı, dijitalleşme ve mevzuat adımları:

Aliyev, ulaştırma yönetiminin dijitalleştirilmesi, gümrük işlemlerinin iyileştirilmesi ve Azerbaycan'daki yatırımcılar için açık düzenlemelerin transit hacmi artırmada belirleyici olacağını söyledi. Bu adımların tedarik zinciri güvenilirliğini ve bölgesel rekabet gücünü güçlendireceğini vurguladı. Ayrıca, bölgedeki jeopolitik durumun değişmesi halinde dahi tedarikçiler için cazip bir seçenek olmaya devam etmek istediklerini ifade etti.

Forumu bir yatırım platformu olarak değerlendiren Aliyev, son 20 yılda biriken toplam yatırım miktarının 350 milyar ABD dolarıni aştığını ve bunun yarısının doğrudan yabancı yatırım olduğunu hatırlattı. Bu sermaye birikiminin üzerine inşa ederek petrol ve gaz dışı sektörlerin potansiyelini harekete geçirmenin sürdürülebilir büyüme için ana hedef olduğunu belirtti.

enerji dönüşümü ve para birimi istikrarı:

Aliyev, yenilenebilir enerjiye verilen önemi ön plana çıkardı; Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründe yaklaşık 157 gigavatlık bir potansiyel bulunduğunu söyledi. Mevcut kara tipi güneş ve rüzgar santrallerine dikkat çekerek önümüzdeki beş yıl içinde yenilenebilir kaynakların ülke genelinde daha etkin hale geleceğini öngördü. Amaçlarının elektrik üretiminde doğal gaz tüketimini en düşük seviyeye çekip gazı ihracata yönlendirmek olduğunu ifade etti.

Para birimi istikrarına da değinen Cumhurbaşkanı, Nisan 2017'den bu yana manatın dolar karşısındaki değerinin değişmediğini; o tarihte ve bugün için 1 doların 1,7 manat olduğunu söyledi. Bu istikrarın yatırımcı güvenini destekleyen önemli bir unsur olduğuna işaret etti.

Aliyev ayrıca elektrik depolama altyapısına ilişkin olarak halihazırda 250 megavatlık depolama kapasitesine sahip olduklarını, bunun başlangıç olduğunu ve hedeflerinin bölge için önemli bir elektrik tedarikçisi olmak olduğunu belirtti. Ülkenin petrol, doğal gaz, petrol ürünleri, petrokimyasallar ve gübreler gibi ihracat kalemlerinde bölgedeki önemli üreticilerden biri olduğunu hatırlattı.

Forum konuşması genelinde Aliyev, Azerbaycan'ın yatırım dostu politika çerçevesi, düzenleyici şeffaflık ve bölgesel ulaşım koridorlarındaki aktif rolü sayesinde hem ekonomik çeşitlenme hem de lojistik kapasite artışı hedeflerine ulaşmayı planladığını vurguladı. Bu hedeflerin hayata geçirilmesi, bölgesel ticaret yollarının kapasitesini ve rekabetini doğrudan etkileyecek.

Aliyev'in açıklamaları, Azerbaycan'ın kısa ve orta vadede enerji dönüşümü, yatırım çekme ve transit taşımacılıkta konumunu güçlendirme stratejisini özetliyor. Forum, hükümetin bu stratejiyi somut projeler ve uluslararası iş birlikleri ile takip edeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2. ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU’NA KATILDI.