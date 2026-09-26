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Pamukkale'den örnek hizmet: ilçe müftülüğü Türkiye birinciliğine yükseldi

Pamukkale İlçe Müftülüğü, 'ekip olma' anlayışı ve özverili çalışmayla din hizmetlerinde Türkiye genelinde ilçeler arasında birinci oldu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pamukkale'den örnek hizmet: ilçe müftülüğü Türkiye birinciliğine yükseldi

Başarı ekip çalışmasının ürünü:

Pamukkale İlçe Müftülüğü, din hizmetleri alanında yürüttüğü etkin faaliyetlerle Türkiye genelindeki ilçeler sıralamasında 1. sırada yer aldı. İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi, elde edilen sonucun hizmet kadrosunun ortak gayretiyle mümkün olduğunu vurguladı ve görev yapan din görevlilerine teşekkür etti.

Çalışma anlayışı ve liderlik:

Çörekçi, bir yılı aşkın süredir uyguladıkları "Biz birbirimizin rakibi değil, ekibiyiz." anlayışının bu başarıda belirleyici olduğunu söyledi. Müftülüğün saha çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve toplumsal yakınlaşma çabalarının bir araya gelmesinin, kurumun performansını yükselttiği belirtildi.

Teşekkür ve gelecek hedefleri:

Başarının birlik, beraberlik, gayret ve özveriyle yürütülen çalışmaların sonucu olduğunu ifade eden Çörekçi, şu ifadeleri kullandı: "Bir yılı aşkın süredir ‘Biz birbirimizin rakibi değil, ekibiyiz.’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, Pamukkale İlçe Müftülüğümüzü din hizmetleri faaliyetlerinde Türkiye genelindeki tüm ilçeler arasında 1. sıraya taşıyan kıymetli hocalarıma gönülden teşekkür ediyorum."

Çörekçi sözlerini, "Bu başarı; birlik, beraberlik, gayret ve özveriyle çalışan büyük bir ekibin eseridir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, hizmetlerimizi bereketli eylesin. Emeği geçen bütün hocalarımdan Allah razı olsun." ifadeleriyle tamamladı.

PAMUKKALE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİNDE 1. SIRADA

PAMUKKALE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİNDE 1. SIRADA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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