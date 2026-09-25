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Bafra'da Bahçeler Mahallesi'nde baraka yangını kontrol altına alındı

Bafra Bahçeler Mahallesi'ndeki bir barakada çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesince söndürüldü; can kaybı yok, barakada maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bafra'da Bahçeler Mahallesi'nde baraka yangını kontrol altına alındı

Bafra'da Bahçeler Mahallesi'nde baraka yangını kontrol altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi'nde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, alevlere müdahale etti.

Müdahale ve söndürme çalışması:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının çevreye sıçraması engellendi.

Hasar ve soruşturma:

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, barakada maddi hasar meydana geldi. Barakanın sahibi Kamil Aslan olarak kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE BİR BARAKADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE BİR BARAKADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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