Bafra'da Bahçeler Mahallesi'nde baraka yangını kontrol altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi'nde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, alevlere müdahale etti.

Müdahale ve söndürme çalışması:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının çevreye sıçraması engellendi.

Hasar ve soruşturma:

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, barakada maddi hasar meydana geldi. Barakanın sahibi Kamil Aslan olarak kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE BİR BARAKADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.