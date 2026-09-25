şarkikaraağaç'ta jandarma operasyonunda üç kişi tutuklandı

Şarkikaraağaç'ta jandarma operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışma ve takip kapsamında Şarkikaraağaç ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan müdahale sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.

aramalarda ele geçen deliller:

Şüphelilerin üzeri ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 620 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirildi. Bulunan maddeler delil niteliğinde alınarak kayıt altına alındı ve incelemeye gönderildi.

adli süreç ve teslim:

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlemlerinin bitimesinin ardından üç zanlı cezaevine teslim edildi.

ISPARTA'NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI.