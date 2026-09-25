Babaeski'de çiftlik yangını kısa sürede kontrol altına alındı

olay yeri ve ilk müdahale:

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi Nadırlı yolu üzerinde bulunan bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi; alevler kısa sürede çiftlik yapısına ve çevresindeki kuru otluk alana sıçradı. Çevredekilerin dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle ekipler hızla sevk edildi.

Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak alevlerin çiftliğin diğer bölümlerine ve çevreye yayılmasını önlemek için müdahale başlattı. Polis ekipleri bölgedeki güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı hazır bekledi.

müdahalenin sonucu ve soğutma çalışmaları:

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı yangın söndürüldükten sonra bölgede bir süre yoğun soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle çiftlikteki yapı ve çevresinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı ve bulgular netleşince kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Olay, yerel ekiplerin hızlı koordinasyonu sayesinde daha geniş çaplı bir felakete dönüşmeden kontrol altına alındı; süreçte hem müdahale hem de güvenlik önlemleri öncelikli olarak uygulandı.

KIRKLARELİ’NİN BABAESKİ İLÇESİNDE BİR HAYVAN ÇİFTLİĞİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE SEBEP OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCU YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.