Bakan Kacır New York'ta Amerikan şirketlerine Türkiye'de üretim ve teknoloji ortaklığı çağrısı

Bakan Kacır New York'ta ABD iş dünyasıyla bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle geldiği New Yorkta temaslarını sürdürdü. DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamındaki Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı, ABD iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantının odağı:

Toplantıda Türkiye'nin yüksek teknolojiye yönelik yatırım imkanları ve teşvikleri ele alındı. Özellikle HIT-30 Yatırım Teşvik Programı ile üretimden Ar-Ge'ye, inovasyondan teknoloji girişimciliğine uzanan ekosistemin sunduğu fırsatlar masaya yatırıldı. Katılımcılar, Türkiye'nin hem üretim kapasitesi hem de teknoloji altyapısındaki gelişmeler hakkında bilgilendirildi.

Türkiye'nin yatırım mesajı:

Kacır, sosyal medya paylaşımında Türkiye'yi "yüksek katma değerli üretimin ve teknolojik yatırımların küresel çekim merkezleri" haline getirme hedefini vurguladı. Paylaşıma göre Türkiye; sanayi kapasitesini, enerji altyapısını, dijital omurgayı ve fiziksel bağlantısallığı inşa ediyor ve bu alanlarda iş birliklerine açık davet sundu.

Kacır ayrıca, "Türkiye; üretimi pazarlarla, teknolojiyi sanayiyle, Asya'yı Avrupa'yla buluşturuyor" ifadelerini kullanarak Amerikan şirketlerini Türkiye'de üretmeye, yenilik geliştirmeye ve büyümeye davet etti. Toplantı, yatırımcılarla doğrudan diyaloğun kurulması ve somut iş birliği olanaklarının tartışılması açısından öne çıktı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, NEW YORK'TA DÜZENLENEN SANAYİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI'NDA ABD İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ