Karadeniz'de gün içinde kuvvetli fırtına etkili olacak

karadeniz kıyılarında fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül Çarşamba sabahından itibaren Sinop, Samsun ve Ordu açıklarında kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esecek rüzgârın 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hıza ulaşarak fırtına oluşturacağı tahmin ediliyor.

etkili olacağı zaman aralığı:

Fırtınanın özellikle sabah saatlerinden başlayarak 05.00 ile 17.00 arasında etkili olması bekleniyor. Açıklamada, öğle saatlerinden sonra rüzgârın etkisini azaltacağı öngörülüyor.

deniz ulaşımı ve halk için uyarı:

Açıklamada, denizciler, balıkçılar ve bölge halkı için olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. MGM, beklenen rüzgâr şiddeti nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti.

RÜZGARIN HIZININ 75 KİLOMETREYE ULAŞACAĞI TAHMİN EDİLİRKEN, DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR YAŞANABİLECEĞİ BİLDİRİLDİ.