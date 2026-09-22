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Ankara'daki cinayette ölen iki kardeş Karacalar'da babalarının kıldırdığı namazla uğurlandı

Yenimahalle'deki dairede ölü bulunan kardeşler Mehmet Emre (28) ile Enes (29) Çalı, Akyurt Karacalar'da babalarının kıldırdığı cenaze namazıyla defnedildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:53

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ankara'daki cinayette ölen iki kardeş Karacalar'da babalarının kıldırdığı namazla uğurlandı

olay yeri ve ilk bulgular:

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde, dün akşam saatlerinde üç kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede dairede ölü bulunanların Mehmet Büyükırmak (35), Enes Çalı (29) ve Mehmet Emre Çalı (28) olduğu belirlendi. İlk muayenelerde üç kişinin vücutlarında kurşun ve bıçak yaraları tespit edildi ve cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

şüpheli ve olay sonrası gelişmeler:

Olayın ardından emniyet güçleri, şüpheli Kadir Çiçek'in yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin yerinin tespit edilmesinin ardından ekiplerin 'teslim ol' çağrısına uymadığı ve iddialara göre cinayetlerde kullanılan tabancayla intihar ettiği öğrenildi.

cenaze işlemleri ve soruşturma:

Cenazelerin otopsi ve adli işlemleri tamamlandıktan sonra Mehmet Emre Çalı ve ağabeyi Enes Çalı'nın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Çalı kardeşler için Akyurt ilçesi Karacalar Mahallesi'nde tören düzenlendi.

İkindi vakti Karacalar Mahallesi Mezarlığı'nda, babaları Sedat Çalı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından kardeşler toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ANKARA’NIN YENİMAHALLE İLÇESİNDE BİR APARTMAN DAİRESİNDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNAN 3 KİŞİDEN KARDEŞ...

ANKARA’NIN YENİMAHALLE İLÇESİNDE BİR APARTMAN DAİRESİNDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNAN 3 KİŞİDEN KARDEŞ OLAN MEHMET EMRE ÇALI VE ENES ÇALI, AKYURT’TA DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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