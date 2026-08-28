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Bartın'da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı aksattı

Meteoroloji'nin uyardığı Bartın, Kozcağız ve Amasra'da sabah başlayan aralıklı sağanak, rüzgarla birleşerek yollarda su birikintilerine ve zorluklara yol açtı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bartın'da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı aksattı

Bölgede etkili olan yağışın seyri:

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Bartın il merkezi, Kozcağız Beldesi ve Amasra ilçe merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağmur zaman zaman rüzgarla birlikte etkili olarak görüldü.

Gözlemler ve etkiler:

Yağışın etkisiyle kent merkezinde ve bazı mahalle yollarında su birikintileri oluştu. Yayalar güçlükle ilerlerken, araç sürücüleri de kaygan zemin ve göllenmeler nedeniyle zor anlar yaşadı. Periyodik olarak görülen kuvvetli sağanak, cadde ve sokaklardaki günlük akışı kısıtladı.

Meteoroloji'nin uyarısı ve beklenti:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısı doğrultusunda vatandaşların dikkatli olması istendi. Kurumun tahminine göre yağışın gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor, bu nedenle dışarıya çıkanların tedbirli davranması öneriliyor.

Bartın&#039;da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bartın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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