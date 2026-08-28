Yıldırımın düştüğü Ahır Dağı'nda bir yangın kontrol altında, birinde söndürme çalışması sürüyor

Ahır Dağı'nda iki ayrı noktada orman yangını çıktı

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu Ahır Dağı'nın Sulu Tarla ve Cancık mevkiinde iki ayrı orman yangını başladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızlı müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sevk edilen ekip ve araçlar:

Yangına müdahale amacıyla bölgeye 2 helikopter, çok sayıda yangın söndürme aracı ve personel gönderildi. İlk değerlendirmede ekiplerin yoğun, koordineli çalışma yürüttüğü bildirildi.

Yangının durumu ve devam eden çalışmalar:

Ekiplerin müdahalesiyle Cancık mevkiindeki yangın kontrol altına alınırken, Sulu Tarla mevkiindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede görev yapan ekipler, alevlerin tamamen söndürülmesi ve kundaklamaya karşı ihmal ihtimallerini göz önünde bulundurarak çalışmayı sürdürüyor.

Öte yandan kent genelinde de yer yer sağanak yağış etkili oluyor; yetkililer, olaya müdahale eden ekiplerin sahada teyakkuzda olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Ahır Dağı’ndaki orman yangınına müdahale sürüyor