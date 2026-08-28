Samsun’da 30 ağustosun rolü ve mirası panelde ele alındı

Panelde öne çıkanlar

Samsun Müzesi’nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Bir Zafer, Bir Şehir, Bir Madalya: 30 Ağustos ve Samsun" başlıklı panel, hem tarihsel değerlendirmelere hem de yerel hafıza vurgusuna odaklandı. Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın katıldı.

Panelde söz alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, 30 Ağustos Zaferi’nin, Millî Mücadele ve Türkiye’nin bağımsızlığı açısından taşıdığı kritik önemi vurguladı ve Sevr Antlaşması ile planlanan Anadolu’nun paylaşımını bu zaferin bozduğunu belirtti.

zaferin tarihsel ağırlığı:

Çağlayan, Mustafa Kemal Paşa’nın bakış açısını hatırlatarak 30 Ağustos’un diğer zaferlerin üzerinde bir yere sahip olduğunu ifade etti. Buna göre, eğer 30 Ağustos’ta başarı sağlanmamış olsaydı, Sevr haritasında gösterilen paylaşım planlarının uygulanma ihtimali doğacaktı; bunun sonucunda Anadolu’da Türklerin yerini farklı bir statü alabilirdi. Panelde, Yunan Genelkurmayı tarafından hazırlanmış haritalardaki Büyük İdea hedefleri örnek gösterildi; bu haritalarda Trakya, İstanbul, Bursa, İzmir gibi bölgelerin yanı sıra Karadeniz kıyılarında Samsun’un da farklı bir kimlikle gösterildiği anlatıldı.

Konuşmada Sevr’in öngördüğü coğrafi değişikliklerin 30 Ağustos’la bozulduğu ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecinin bu zaferle güvence altına alındığına dikkat çekildi. Çağlayan, zaferin bir numaralı kahramanının Atatürk olduğunu belirtirken, kazanımın bütün Türk milleti adına elde edildiğini vurguladı.

samsun’un katkıları ve kentte yaşananlar:

Panelde Samsun’un Millî Mücadele sürecindeki yerel ve lojistik rolleri detaylandırıldı. Çağlayan, 19 Mayıs 1919’un ötesinde kentin sürece yaptığı katkılara işaret ederek Samsun halkının ilk teşkilatlanmaya öncülük ettiğini ve limanın Sovyetler Birliği’nden gelen silah ile cephanenin iç bölgelere aktarılmasında önemli bir işlev gördüğünü anlattı.

Ayrıca, kentin dönemde maruz kaldığı saldırılar da ele alındı. Özellikle 7 Haziran 1922 tarihinde üç Yunan zırhlısı ile destekleyen yardımcı gemilerin düzenlediği bombardımanda şehrin merkezi bölgesinde ciddi tahribat meydana geldiği, valilik binası, ambarlar ve bazı iş yerlerinin zarar gördüğü, dört ölüm ve birkaç yaralanma rapor edildiği ifade edildi.

Panelde, Büyük Taarruz öncesi askerî ve toplumsal hazırlıklar da değerlendirildi. Tekâlif-i Milliye uygulamalarıyla toplumun fedakârlıkla ordunun eksiklerini tamamladığı; asker seviyesi ve eğitim çalışmalarının yaklaşık bir yıl sürdüğü, ordunun 200 bin civarında bir güce ulaştığı anlatıldı. Bu hazırlıkların hem askerî hem de psikolojik güçlenmeye katkı sunduğu belirtildi.

Programa ayrıca OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Önder Duman ve Samsun Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çolak da konuşmacı olarak katıldı. Panele İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Etkinlik, 30 Ağustos Zaferi’nin hem ulusal hem de yerel düzeydeki etkilerini hatırlatarak Samsun’un Millî Mücadele tarihindeki yerini pekiştirdi ve kent hafızasının önemine dikkat çekti.

PROFESÖR ÇAĞLAYAN: "30 AĞUSTOS ZAFERİ, SEVR HARİTASINI PARAMPARÇA ETTİ"