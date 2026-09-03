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Başakşehir Şamlar'da göçük: bir işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor

Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde inşaatta toprak kayması sonucu göçük oluştu; göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, arama çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Başakşehir Şamlar'da göçük: bir işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor

Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde toprak kayması sonucu göçük

Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve ilk müdahale çalışmaları başlatıldı.

Kurtarma çalışmaları:

İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Ekipler, kalan 1 işçiyi ulaştırmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor ve çalışma alanında güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

Durum ve bekleyiş:

Saha ekiplerinin müdahalesi devam ederken olayla ilgili detaylı bilgilendirme yetkililerce yapılacak. Kurtarılan işçiler ile göçük altındaki işçinin durumu hakkında resmi açıklama bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR ŞAMLAR MAHALLESİ&#039;NDE İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI YAŞANDI. BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ...

BAŞAKŞEHİR ŞAMLAR MAHALLESİ'NDE İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI YAŞANDI. BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. İLK BELİRLEMELERE GÖRE GÖÇÜK ALTINDA KALAN 3 İŞÇİDEN 2'Sİ KURTARILDI. GÖÇÜK ALTINDAKİ 1 İŞÇİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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