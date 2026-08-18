Başkan Tugay’dan Beydağlı kadınlara çağrı: üretin, alım garantisi bizden

Erikli’de sürpriz ziyaret: çay ve sohbetle halkın arasında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Beydağ’ın Erikli Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretle mahalle halkıyla bir araya geldi. Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından talep doğrultusunda düzenlenen yeni köy meydanını inceledi ve vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Ziyarete Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, eşi Demet Başaran ve Erikli Muhtarı Burhanettin Uslu eşlik etti. Erikli sakinleri, akşam saatlerinde meydanda Başkan Tugay’ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi; muhtar Uslu, "Bizi çok mutlu ettiniz Başkanım. Her zaman sizi sahada görüyoruz" diyerek duyduğu memnuniyeti aktardı.

Köy meydanında yapılan çalışmalar değerlendirme toplantısı:

Tugay, geçen yıl yapılan ziyaret sırasında iletilen taleplerin büyük ölçüde hayata geçirildiğini belirtti. Vatandaşlarla birebir konuşan başkan, köy meydanının mahalle yaşamına kattıklarını gördüğünü söyleyerek, "İçimden geldi, kalkıp geleyim dedim. Güle güle kullanın, siz memnunsanız biz de memnunuz" ifadelerini kullandı. Ziyarette çocuklar ve kadınlarla sohbet eden Tugay, önümüzdeki ay kapılarını açacak olan 95’inci İzmir Enternasyonal Fuarı'na davet çağrısı yaptı.

Kooperatifleşme çağrısı ve alım güvencesi:

Beydağ’ın üretici kadınlarına seslenen Başkan Tugay, kooperatifleşmenin önemine vurgu yaptı ve kadınları teşvik etti. Tugay, üretime ve örgütlenmeye ilişkin mesajını şu sözlerle özetledi: "Elimden ne geliyorsa gece gündüz yapmaya hazırım. Üretin, alım garantisi bizden." Bu sözlerle belediyenin üretime yönelik destek taahhüdünü açıkça ortaya koydu.

Konuşmasında Beydağ’ın kestanesi, inciri ve zeytininden örnek veren Tugay, kooperatif kurmanın ve doğru işletmenin önemine dikkat çekti. Başkan, kadınlara "Arkanızda iki tane belediye var" diyerek yerel yönetimlerin lojistik ve alım desteğine hazır olduğunu belirtti ve cesaret çağrısı yaptı: "Haydi, bir cesaret. Herkese örnek olabilirsiniz."

Ziyaret, mahalle sakinlerinin memnuniyeti ve yoğun katılımıyla son buldu; bölge halkı, sahada görünür olan yönetim anlayışının sürdürüleceğini hissettiklerini dile getirdi. Başkan Tugay’ın mesajı, hem yerel hizmetlerin takibi hem de üretime dayalı ekonomik destek vurgusuyla Erikli’de yankı buldu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY, BEYDAĞ’IN ERİKLİ MAHALLESİ SAKİNLERİNE AKŞAM ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.