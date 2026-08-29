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Togg'la asfalt testine çıkan başkan Özlü: Düzce'nin geleceği parlak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TOGG ile asfalt testi yapıp şehirdeki altyapı ve turizm yatırımlarının Düzce'yi nasıl ileri taşıdığını anlattı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:02

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Togg'la asfalt testine çıkan başkan Özlü: Düzce'nin geleceği parlak

Başkanın test sürüşü ve hizmet vurgusu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile kentte gerçekleştirdiği asfalt testinin ardından yerel ve ulusal gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özlü, projede yer almanın ve bugün ürünü yollarda görmenin kendisini gururlandırdığını belirtti.

Başkan Özlü, bizzat koordine ettiği asfalt çalışmalarının sürdüğünü, alt ve üst yapı yatırımlarını yakından takip ettiğini ve yeni asfaltların test edilmesi için direksiyon başına geçtiğini aktardı. Bu uygulamaların, Düzce’deki hizmet üretme sürecinin bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Togg projesindeki rolü ve duyguları:

Özlü, TOGG projesinin başlangıç dönemindeki rolüne değinerek sözlerini şu ifadelerle paylaştı: "TOGG ile ilgili ilk proje modeli bizim zamanımızda oluştu. 5 babayiğidin oluşturulması ve ortak sözleşme imzalanması çalışmaları sırasında ben, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ydım. Bizim zamanımızda oluşan bir model ile ortaya çıkan bir ürün ile Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobilini kullanarak kendi şehrimizdeki yaptığımız hizmetleri sizlere anlatmak gerçekten onur verici. Beni manen son derece mutlu etmiştir."

Düzce'nin sınıflandırması ve turizmin katkısı:

Başkan Özlü, Düzce’nin kalkınmasında turizm yatırımlarının belirleyici olduğunu vurguladı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iller arası sınıflandırma verilerine atıfta bulundu. Özlü, kentinin iki yıl içinde B-5'ten B-6'ya, ardından bu yıl B-7 sınıfına yükseldiğini; Bolu örneğiyle kıyaslandığında Düzce'nin daha üst bir grupta yer aldığını ifade etti.

Özlü, sınıflandırmayı örnek göstererek, "Rakamlarla konuşmamız gerekiyor. Düzce gelişen, kalkınan, büyüyen bir şehirdir." diye konuştu. Ayrıca büyümenin somut göstergesi olarak otel yatırımlarını işaret etti ve Dünya Bankası raporlarına atıfta bulunarak şunları ekledi: "Hemşehrilerimizin şunu da bilmesini istiyorum; Dünya Bankası’nın raporları var. Bunlara baktığınız zaman Düzce’nin geleceği çok parlak. Bunun da bir göstergesi; Düzce gelişen, kalkınan, büyüyen bir şehir olmasa altı tane zincir otel Düzce’ye gelme kararı alır mı? Almaz, zorla getiremezsiniz. Onlar da okuyor, bakıyor. Evet bu şehir gelişiyor, biz de bu şehre yatırım yapalım diyor."

Özlü’nün açıklamaları, yerel hizmetleri test eden uygulamalarla birlikte Düzce’nin yatırım ve gelişim algısını güçlendirmeye yönelik mesajlar içeriyor. Belediye başkanının hem saha çalışmaları hem de ulusal projelerdeki geçmiş deneyimi, şehirdeki hizmetleri ve yatırım cazibesini öne çıkaran bir çerçeve sunuyor.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLİ TOGG İLE YAPTIĞI...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLİ TOGG İLE YAPTIĞI ASFALT TESTİNDE YEREL VE ULUSAL GÜNDEME İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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