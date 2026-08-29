Düzce'de jandarmada terfi heyecanı: 58 personele yeni rütbe

Düzce'de jandarma rütbe terfi töreni

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Jandarma Personeli Rütbe Terfi Töreni'ne Vali Mehmet Makas ve il protokolü katıldı. Tören, terfi eden personelin yeni rütbelerinin takdim edilmesi ve törene katılanların tebriklerle bulunmasıyla sürdü.

terfilerin dağılımı:

Törende toplam 58 jandarma personeli bir üst rütbeye yükseldi. Terfi alan personelin dağılımı 12 subay, 29 astsubay ve 17 uzman jandarma şeklinde gerçekleşti.

vali makas'ın mesajı:

Vali Mehmet Makas, yeni rütbelerini takdim ettiği personele özverili çalışmaları ve başarılı hizmetleri için tebriklerini iletti. Makas sosyal medya paylaşımında, "Aslan parçası, mesai ve yol arkadaşlarımız kahraman Jandarma teşkilatımızın rütbe terfi törenine katıldık. Rabbim aziz milletimize hizmet yolunda başarılar versin" ifadelerini kullandı.

Törene Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç ile terfi eden jandarma personelinin aileleri katıldı. Etkinlik, aile fotoğrafı çekimiyle sona ererken, aileler de bu anlamlı günün gururuna ortak oldu.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SOSYAL TESİSLERİ’NDE DÜZENLENEN JANDARMA PERSONELİ RÜTBE TERFİ TÖRENİ, VALİ MEHMET MAKAS VE İL PROTOKOLÜNÜN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.