Batı Kolombiya’yı sarsan 7,4'lük depremin maliyeti 9,6 milyar dolara ulaşıyor

resmi hasar tahmini:

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo De La Espriella, ülkede geçtiğimiz hafta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin yol açtığı ekonomik kayıpların yaklaşık 9,6 milyar dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini bildirdi.

De La Espriella, bu toplamın yaklaşık 7,81 milyar dolarının binalardan, 1,75 milyar dolarının ise altyapıdan kaynaklandığını belirtti. Başkanın vurguladığı gibi, "Felaketin boyutunu bir düşünün" ifadesi, hasarın kapsamına dair yetkililerin endişesini özetliyor.

hasarın bölgesel dağılımı ve belirsizlikler:

Resmi açıklamada, hasarın her bölgede ayrı ayrı değerlendirilmesinin gerektiği ve sayımlar ile incelemeler ilerledikçe rakamların değişebileceği kaydedildi. Hükümetin ilk tahminleri ekonomik ölçeği ortaya koysa da, detaylı saha çalışmaları sonuçları güncelleyebilir.

can kaybı ve yaralanmalar:

Deprem, Cali ve Pereira gibi batı bölgesi şehirleri de dahil birçok yerde yıkıma yol açtı. Olayda 289 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 187 kişi ise yaralandı. Bu insan kaybı ve yaralanmalar, tahmini ekonomik maliyetin yanında toplumun karşı karşıya olduğu insani boyutu da gösteriyor.

bölgesel karşılaştırma:

Geçen ay yayımlanan Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi’nin ilk değerlendirmesine göre, 24 Haziranda komşu Venezuela’yı vuran depremler konutlara ve altyapıya tahmini 37 milyar dolarlık hasar bırakmıştı. Kolombiya için açıklanan 9,6 milyar dolarlık tahmin, bölgedeki sismik olayların geniş ekonomik etkilerini göstermesi bakımından önemli bir referans oluşturuyor.

Yetkililer, hem ekonomik hem de insani müdahalelerin planlanması için saha değerlendirmelerinin tamamlanmasını bekliyor ve kesin hasar rakamlarının ilerleyen günlerde netleşebileceğini vurguluyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo De La Espriella, ülkede geçtiğimiz hafta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin yol açtığı ekonomik kayıpların yaklaşık 9.6 milyar dolara ulaşmasını beklediğini söyledi.