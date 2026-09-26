Bayburt sosyal hizmet merkezinde vakalara bütüncül müdahale hedefiyle aylık değerlendirme

Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen aylık toplantıda, sosyal hizmet sunumunun niteliğini artırmaya yönelik kapsamlı vaka tahlilleri gerçekleştirildi. Toplantıda, sosyal hizmet sunulan birey ve ailelerin ihtiyaçları, karşılaşılan sorunlar ile vakalara yönelik müdahale ve takip süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

vaka tahlilinin odak noktaları:

Meslek elemanları, vaka dosyalarındaki öncelikli ihtiyaçları ve riskleri belirleyip vaka bazlı müdahale planlarını tartıştı. Farklı mesleki yaklaşımların getirdiği alternatifler değerlendirilirken, müdahalenin etkinliğini artırmak için vaka süreçlerinde koordinasyonun önemi vurgulandı. Toplantıda ayrıca takip süreçlerinin düzenli ve sistematik yürütülmesine ilişkin uygulama önerileri masaya yatırıldı.

mesleki iş birliği ve izlenecek yol:

Katılımcılar deneyimlerini paylaşarak uygulamadaki güçlü ve gelişmeye açık alanları belirledi. Bu paylaşımlar üzerinden mesleki bilgi alışverişinin güçlendirilmesi, kurum içi koordinasyonun artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflendi. Ayrıca, benzer değerlendirmelerin sürekliliğini sağlamak üzere toplantıların her ay düzenli olarak gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Toplantı, sosyal hizmet uygulamalarında mesleki iş birliğini ve kurum içi koordinasyonu güçlendirmeye yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.

BAYBURT’TA SOSYAL HİZMET VAKALARI AYLIK TOPLANTIDA ELE ALINDI