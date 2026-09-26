Serdivan'da çıkan restoran yangını: ekiplerin müdahalesi sürüyor

olayın gerçekleştiği nokta:

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Ata Sokak üzerinde, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bulunan bir restoranda yangın çıktı. Restoranın içinde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek yoğun duman oluşturdu; çevredeki vatandaşlar durumu görerek müdahale çağrısında bulundu.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki yapılara sıçramasını önlemek için ana müdahaleyi sürdürüyor. Ayrıca olay yerinde polis ve sağlık ekipleri de güvenlik ve muhtemel yaralanmalara müdahale için bulunuyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; ekiplerin alevlere yönelik söndürme çalışmaları ve çevre güvenliğini sağlama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, bölgede ulaşım ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönlendirme yapmaya devam ediyor.

Sakarya'da restoran alevlere teslim oldu, çok sayıda ekip sevk edildi