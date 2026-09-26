Bolu'da Valilik Meydanı'nda tartışma tekme ve yumruklarla büyüdü

Olayın gelişimi:

Olay, Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Valilik Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruk kullanarak saldırdı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kavgaya karışan kişiler ayrıldı ve arbede sona erdi. Olayın çıkış nedeni ve tarafların kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Görgü tanıkları ve görüntüler:

Kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların kısa süreli sert fiziki temas halinde olduğu ve diğer vatandaşların araya girerek ayırmaya çalıştığı görülüyor. Kayda yansıyan bu görüntüler, olayın kısa sürede yayılan gerginliğini belgeledi.

Görgü tanıklarının ifadeleri ile görüntüler, olayın nasıl geliştiğine dair ilk izlenimi sunuyor; ancak olayın tüm ayrıntıları ve sonuçları hakkında yetkililerden yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

BOLU’DA VALİLİK MEYDANI’NDA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SÖZLÜ TARTIŞMA, TEKME VE YUMRUKLARIN KULLANILDIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. YAŞANANLAR, ÇEVREDE BULUNAN BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.