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Bayburt'ta iklim krizi ve sağlık ilişkisi ele alındı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen 'İklim Krizi Eğitimi', personel ve vatandaşlara aşırı sıcaklar, çevresel tehditler ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 08:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta iklim krizi ve sağlık ilişkisi ele alındı

Bayburt'ta iklim krizi eğitimi düzenlendi

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Sağlıklı Hayat Saatleri Programı kapsamında personel ve vatandaşlara yönelik "İklim Krizi Eğitimi" verildi. Programın amacı, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dair farkındalığı artırmak ve pratik korunma yollarını aktarmaktı.

Eğitimin kapsamı:

Eğitimde iklim değişikliğinin oluşturduğu başlıca sağlık riskleri ele alındı. Katılımcılara aşırı sıcakların neden olduğu ısı stresi ve ilgili hastalık riski, hava kalitesindeki değişimlerin solunum yolu hastalıklarına etkisi ve çevresel tehditlerin toplum sağlığına yansımaları hakkında bilgiler sunuldu. Sunumlarda risk gruplarına yönelik dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı.

Alınabilecek önlemler ve öneriler:

Katılımcılara; sıcak dönemlerde sıvı tüketimi, uygun giyim ve gölgelik kullanımının önemi, çevresel risklerin azaltılmasına yönelik bireysel ve toplumsal davranış değişiklikleri hakkında somut öneriler verildi. Eğitimde ayrıca sağlık hizmetlerinin iklim kaynaklı taleplere nasıl hazırlanabileceği ve erken uyarı ile bilgilendirme mekanizmalarının rolü üzerinde duruldu.

Yetkililer, eğitimler aracılığıyla çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı toplumun bilinçlendirilmesinin daha sağlıklı bir gelecek için hayati önem taşıdığını belirtti. Programa katılanların soruları yanıtlandı ve benzer farkındalık etkinliklerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

BAYBURT’TA İKLİM KRİZİNİN SAĞLIĞA ETKİLERİ ANLATILDI

BAYBURT’TA İKLİM KRİZİNİN SAĞLIĞA ETKİLERİ ANLATILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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