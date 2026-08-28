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Denizolgun'un Beykoz'taki çiftliği ölümünün şüpheli bulunmasının ardından havadan incelendi

Ahmet Arif Denizolgun'un 2016'da vefat ettiği Beykoz'taki çiftlik, ölümünün şüpheli bulunmasının ardından dronla detaylı biçimde havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Denizolgun'un Beykoz'taki çiftliği ölümünün şüpheli bulunmasının ardından havadan incelendi

Çiftliğin havadan görüntüleri

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybettiği Beykoz'daki çiftlik, dron ile detaylı şekilde havadan görüntülendi. Kayıtlarda, yoğun ağaçlık alan içerisinde yer alan yerleşkenin genel yapısı ve çevre düzeni net biçimde ortaya kondu.

Görüntülerin içerdiği ayrıntılar

Yayınlanan görüntülerde çiftliğin etrafının sık ağaç örtüsüyle kaplı olduğu, yapıların konumlandığı alanların ve arazi düzeninin havadan rahatlıkla takip edilebildiği görüldü. Havadan çekimler, alanın ulaşım bağlantıları ve çevresel ilişkileri hakkında görsel bir belge niteliği taşıyor.

Neden yeniden gündeme geldi

Çiftlik, son dönemde yaşanan gelişmeler ve feth-i kabir işlemiyle birlikte ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle tekrar kamuoyunun gündemine geldi. Havadan elde edilen görüntüler, olayın tartışıldığı süreçte alanın mevcut durumunu belgeleyen önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

Görüntüler, çiftliğin bulunduğu bölgenin genel yapısını ve çevresel özelliklerini gözler önüne sererken, ilgili gelişmelerle bağlantılı soruşturmalar veya tarihsel kayıtlar için referans oluşturabilecek nitelikte bulundu.

ESKİ ULAŞTIRMA BAKANI AHMET ARİF DENİZOLGUN&#039;UN 2016 YILINDA HAYATINI KAYBETTİĞİ BEYKOZ&#039;DAKİ...

ESKİ ULAŞTIRMA BAKANI AHMET ARİF DENİZOLGUN'UN 2016 YILINDA HAYATINI KAYBETTİĞİ BEYKOZ'DAKİ ÇİFTLİK HAVADAN DETAYLI OLARAK GÖRÜNTÜLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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