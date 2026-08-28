Kennedy caddesi'nde panik: İETT otobüsü sitenin duvarına çarptı

Kaza sahnesi:

Zeytinburnu Kennedy caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, Bakırköy istikametine giderken henüz bilinmeyen nedenle bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Olay sırasında otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı ve bazı kişilerin yaralandığı öğrenildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri ise araçta sıkışma ya da yangın riskine karşı çalışma yürüttü. Olay yerinde yapılan ilk çalışmalarda yol güvenliği sağlanarak trafik akışı kontrollü şekilde yönlendirildi.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü; sürücü ile yolcu ifadelerinin alındığını bildirdi. Kazanın oluş nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bölgedeki görgü tanıkları ve kamera kayıtları inceleniyor, yaralılara ilişkin doktor raporları bekleniyor.

ZEYTİNBURNU’NDA SEYİR HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜ BİR SİTENİN DUVARINA ÇARPTI. KAZADA YARALANANLARIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.