Bayındır'da Kızıloba İlkokulu yenilenen binasıyla eğitime açıldı

yenilenen okul törenle öğrencilerin kullanımına sunuldu

İzmir'in Bayındır ilçesinde yer alan Kızıloba İlkokulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla tamamlanan tamirat ve tadilat çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden eğitime açıldı. Yenileme çalışmaları okulun fiziki koşullarını iyileştirmeyi ve öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim almasını sağlamayı hedefledi.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış programı, mahalle sakinlerinin ve okul ailesinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

açılış töreninde vurgulananlar:

Açılış konuşmalarında, eğitim yatırımlarının çocukların ve ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Konuşmacılar, okulun yenilenmesine katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkür ederek, okulun öğrenciler, öğretmenler ve Kızıloba Mahallesi için hayırlı olmasını diledi.

Program sırasında yenilenen mekanların öğrenci ihtiyaçlarına uygun hale getirildiği, bakım ve güvenlik standartlarının gözetildiği aktarıldı. Okulun fiziki düzenlemelerinin eğitim kalitesine olan olumlu katkısı öne çıkarıldı.

başkanların mahalle ziyaretleri:

Açılışın ardından Başkan Tugay, Başkan Sakarsu ve beraberindeki heyet Arıkbaşı ve Havuzbaşı mahallelerini ziyaret etti. Heyet burada bölge sakinleri ve muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerin öncelikli ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi.

Ziyaretler sırasında vatandaşlarla yapılan sohbetlerde altyapı, ulaşım ve yerel hizmet talepleri ele alındı; yetkililer notlar alarak ilgili birimlere iletileceğini belirtti. Program, hem eğitim alanında yapılan yatırımın hem de yerel yönetimlerin sahada yürüttüğü çalışmanın göstergesi olarak değerlendirildi.

Yenilenen Kızıloba İlkokulu'nun açılışı ve devamındaki mahalle buluşmaları, yerel yönetimlerin hizmet odaklı yaklaşımının örneği olarak kayda geçti ve topluluk nezdinde olumlu karşılandı.

TÖRENE; İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY, BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANI DAVUT SAKARSU, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ, MAHALLE MUHTARLARI VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.