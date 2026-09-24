Dolar 48,8503 +0,04%
Euro 55,6773 +0,03%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.768,07 -0,21%
EUR/USD 1,1380 -0,07%
Brent Petrol 107,32 +4,11%
--°

Bayındır'da Kızıloba İlkokulu yenilenen binasıyla eğitime açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi destekleriyle yenilenen Bayındır Kızıloba İlkokulu, törenle hizmete açıldı; başkanlar mahalle ziyaretlerinde halkla buluştu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 19:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Bayındır'da Kızıloba İlkokulu yenilenen binasıyla eğitime açıldı

yenilenen okul törenle öğrencilerin kullanımına sunuldu

İzmir'in Bayındır ilçesinde yer alan Kızıloba İlkokulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla tamamlanan tamirat ve tadilat çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden eğitime açıldı. Yenileme çalışmaları okulun fiziki koşullarını iyileştirmeyi ve öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim almasını sağlamayı hedefledi.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış programı, mahalle sakinlerinin ve okul ailesinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

açılış töreninde vurgulananlar:

Açılış konuşmalarında, eğitim yatırımlarının çocukların ve ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Konuşmacılar, okulun yenilenmesine katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkür ederek, okulun öğrenciler, öğretmenler ve Kızıloba Mahallesi için hayırlı olmasını diledi.

Program sırasında yenilenen mekanların öğrenci ihtiyaçlarına uygun hale getirildiği, bakım ve güvenlik standartlarının gözetildiği aktarıldı. Okulun fiziki düzenlemelerinin eğitim kalitesine olan olumlu katkısı öne çıkarıldı.

başkanların mahalle ziyaretleri:

Açılışın ardından Başkan Tugay, Başkan Sakarsu ve beraberindeki heyet Arıkbaşı ve Havuzbaşı mahallelerini ziyaret etti. Heyet burada bölge sakinleri ve muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerin öncelikli ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi.

Ziyaretler sırasında vatandaşlarla yapılan sohbetlerde altyapı, ulaşım ve yerel hizmet talepleri ele alındı; yetkililer notlar alarak ilgili birimlere iletileceğini belirtti. Program, hem eğitim alanında yapılan yatırımın hem de yerel yönetimlerin sahada yürüttüğü çalışmanın göstergesi olarak değerlendirildi.

Yenilenen Kızıloba İlkokulu'nun açılışı ve devamındaki mahalle buluşmaları, yerel yönetimlerin hizmet odaklı yaklaşımının örneği olarak kayda geçti ve topluluk nezdinde olumlu karşılandı.

TÖRENE; İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY, BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANI DAVUT SAKARSU...

TÖRENE; İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY, BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANI DAVUT SAKARSU, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ, MAHALLE MUHTARLARI VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çatak’ta coşkuyla gerçekleştirilen ilköğretim haftası programı
images

Mudurnu'da kanatlı hayvancılıkta hijyen ve güvenlik seferberliği: 329 üretici eğ...
images

Başiskele’de pistte öğreniyorlar: motosiklet sürücülerine ücretsiz ileri sürüş e...
images

Tatbikatla başlayan hazırlık gerçek depremle denk geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yerleşime yakın zeytinlikte çıkan yangın için itfaiye ve orman ekipleri seferde

Kovancılar’da anlık refleks kazaya dönüştü: iki kişi yaralandı

Adana'da komşu tarafından sopayla darbedilen köpeğin görüntüleri ortaya çıktı

Tatvan'da otomobilin gizli bölmesinde 1 kilo 700 gram skunk bulundu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği