Gebze'de şehit yakınları ve gazilere adanmış buluşma evi hizmete girdi

Gebze'de yeni bir buluşma mekânı:

Gebze Millet Bahçesi içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Gebze Şehit Yakınları ve Gazi Evi, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile çok sayıda protokol üyesi, şehit yakını ve gazinin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Törene katılanlar ve vefa mesajları:

Açılış töreninde Vali İlhami Aktaş ve Başkan Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Kocaeli Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Sözler ve teşekkürler:

Başkan Tahir Büyükakın açılışta, "Şehitlik, peygamberlik makamından sonraki en kıymetli makam. Ne yaparsak yapalım sizin aziz hatıranıza olan minnetimizin karşılığı olmayacak. Sizleri unutmadığımızı, gönlümüzün sizlerle birlikte olduğunu, her daim devletimizin, milletimizin sizlerin yanında ve sizlere minnettar olduğunu göstermenin mütevazı bir armağanı olarak bu tesisi lütfen kabul edin," diyerek tesisin anlamına vurgu yaptı.

Vali İlhami Aktaş ise, "Bugün vatandaşımız sokakta rahatça dolaşıyorsa aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Her zaman baş tacımızsınız. Sizin derdiniz bizim derdimiz, sizin meseleniz bizim meselemizdir. Devlet olarak kapımız da gönlümüz de her zaman size açıktır," şeklinde konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ile Gebze Şube Başkanı Salih Türk da şehit aileleri ve gaziler adına Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini iletti.

Tesisin işlevi ve teknik özellikleri:

Ana kullanım amacı şehit aileleri ve gaziler için sosyal buluşma, kültürel ve anma programları, toplantı, organizasyon, eğitim ve bilgilendirme etkinliklerine ev sahipliği yapmak olan tesis, toplam 2.674 metrekarelik proje alanı üzerine inşa edildi. Bunun 300 metrekare'si betonarme bina olarak yapıldı. Proje kapsamında ayrıca 25 araçlık otopark, 800 metrekare yeşil alan ve 300 metrekare sert zemin düzenlemesi yer alıyor.

Tesiste 64 kişilik konferans salonu ile kadın ve erkekler için ayrı mescitler bulunuyor. Konuşmaların ardından protokol üyelerine tesisle ilgili bilgi verildi; açılış dualarla gerçekleştirilirken, Vali ve Başkan ile birlikte katılımcılar tesisi gezip inceleme yaptı ve açılışa katkı verenlere tablo takdim edildi.

GEBZE’DE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN SOSYAL BULUŞMA NOKTASI OLACAK ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİ EVİ HİZMETE AÇILDI.