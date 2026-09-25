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Kırkağaç'taki dolandırıcılık sonrası Akşehir'de altınlarla yakalandılar

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir vatandaşın 4,5 milyonluk altınlarını dolandıran iki şüpheli, Akşehir'de yakalandı; altınlar sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:02

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırkağaç'taki dolandırıcılık sonrası Akşehir'de altınlarla yakalandılar

Kırkağaç'ta başlayan dolandırıcılık akşehir'de sonlandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşın 4,5 milyon değerindeki altınlarını dolandırdığı belirlenen iki şüpheli, Konya'nın Akşehir ilçesinde yakalandı. Olay sonrası yürütülen çalışmalar, şüphelilerin Akşehir'e giriş yaptığının tespit edilmesiyle yoğunlaştı.

operasyon ve yakalama:

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri durdurmak için uygulama noktasında aracın dur ihtarına bulundu; araç uyarıya uymayarak kaçtı. Ardından Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışmada, şüpheliler Bozlağan Mahallesi'nde bahçelerin arasına gizlenmeye çalışırken yakalandı.

ele geçirilen eşyalar ve adli süreç:

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda; 29 adet bilezik, 8 adet 2,5’lik gramse altın, 1 adet çeyrek altın, 2 adet yüzük ve 1 adet küpe ele geçirildi. Ele geçirilen altınların yaklaşık değerinin toplam 4 milyon 661 TL olduğu tespit edilirken, altınlar sahibine teslim edildi. Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

MANİSA’DA KENDİNİ HAKİM/SAVCI VE POLİS OLARAK TANITAN VE BİR VATANDAŞI DOLANDIRILAN ŞÜPHELİLER...

MANİSA’DA KENDİNİ HAKİM/SAVCI VE POLİS OLARAK TANITAN VE BİR VATANDAŞI DOLANDIRILAN ŞÜPHELİLER, KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE POLİS TARAFINDAN YAKLAŞIK 4,5 MİLYON DEĞERİNDE ALTIN İLE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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