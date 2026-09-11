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Baykan'da kaybolan Mekiye Akyel dosyasında iddianame düzenlendi

18 Ekim 2024'te Baykan'da kaybolan Mekiye Akyel dosyasında, eski eşi ve yakınları hakkında töre saikiyle kasten öldürme suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:29

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Baykan'da kaybolan Mekiye Akyel dosyasında iddianame düzenlendi

Olay ve iddianame:

Adalet Bakanlığı açıklamasına göre, Siirt'in Baykan ilçesinde 18 Ekim 2024 tarihinde kaybolan Mekiye Akyel dosyasında soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Dosyada, şüpheliler arasında Akyel'in eski eşi ve bazı yakınlarının bulunduğu belirtildi. İddianamede, Akyel'in öldürüldüğü değerlendirilerek şüpheliler hakkında çeşitli cezai talepler yer aldı.

Soruşturmada yürütülen çalışmalar ve deliller:

Soruşturma kapsamında 190 bin metrekarelik alanda ve yüzlerce personelin katılımıyla geniş çaplı arama çalışmaları yapıldı. Elde edilen bulgular arasında bazı kadın kıyafetleri ve diğer materyaller bulunurken, Akyel'in cesedine ulaşılamadı. İncelemelerde dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ile şüphelilerin çelişkili beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

İddianamenin içeriği ve hukuki değerlendirme:

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Eylül 2026 tarihinde hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede Akyel'in öldürüldüğü yönündeki değerlendirme açıkça yer aldı; soruşturma raporunda elde edilen deliller ve beyanların bu kanaati desteklediği ifade edildi.

Adalet Bakanlığı açıklamasında, yürütülen çalışmaların faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Dosya ile ilgili cezai süreçin devam edeceği belirtilirken, soruşturma kapsamında ulaşılan bulguların mahkeme sürecinde de değerlendirileceği kaydedildi.

ADALET BAKANLIĞI, FAİLİ MEÇHUL CİNAYET DOSYALARINA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, SİİRT’İN BAYKAN...

ADALET BAKANLIĞI, FAİLİ MEÇHUL CİNAYET DOSYALARINA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, SİİRT’İN BAYKAN İLÇESİNDE 2024 YILINDA KAYBOLAN MEKİYE AKYEL DOSYASINDA ŞÜPHELİLER HAKKINDA "TÖRE SAİKİYLE TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME" VE "KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA" SUÇLARINDAN İDDİANAME DÜZENLENDİĞİ BELİRTİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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