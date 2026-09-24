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Bayrampaşa'ya gençlik yatırımı: 1 milyar 150 milyon tl'lik spor hamlesi

Bayrampaşa'ya 1 milyar 150 milyon TL'lik yatırımla modern spor kompleksi, yüzme havuzu ve tribün yenilemesi geliyor; proje gençlere ve eğitim desteğine vurgu yapıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bayrampaşa'ya gençlik yatırımı: 1 milyar 150 milyon tl'lik spor hamlesi

yatırımın kapsamı ve hedefi:

Bayrampaşa ilçesinin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla planlanan ve toplam 1 milyar 150 milyon TL tutarındaki yatırım programının temel atma töreni Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi’nde gerçekleştirildi. Bayrampaşa Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülecek proje, ilçedeki tüm spor tesislerini kapsayacak şekilde tasarlandı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mevcut salonun yıkılarak yerine daha modern bir spor kompleksi inşa edileceğini, projenin içinde spor salonu, yüzme havuzu ve alt salonlar bulunduğunu ve Bayrampaşa stadının tribününün de yenileneceğini belirtti. Bakan Bak, yatırımı "Bayrampaşa için, Bayrampaşa’nın gençleri için" hizmete sunduklarını vurguladı.

törene katılan yetkililer ve mesajları:

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, eski Başkan Atila Aydıner, milli basketbolcu Semih Erden ve diğer davetliler katıldı. Konuşmalarda gençliğe yapılan yatırımın toplumsal ve sağlık boyutları öne çıkarıldı.

Bakan Bak, sporun gençlere özgüven kazandırdığını, paylaşmayı ve toplumsal yeterliliği artırdığını söyleyerek dijital bağımlılık, uyuşturucu ve diğer risklere karşı sporun bir çözüm alanı olduğunu ifade etti. Ayrıca Bakan, Cumhurbaşkanının spor vizyonuna atıfla yatırımların önemine dikkat çekti.

sosyal destek ve eğitimle ilişkilendirme:

Bakan Bak, yürütülen projelerin eğitim desteğiyle birlikte anıldığını belirterek gençlere yönelik 1 milyon 600 bin kişilik burs ve kredi desteğini hatırlattı. Yurt yatırımları hakkında, yaklaşık 1 milyon yatak kapasetine ulaşıldığı ve başvuran öğrencilerin yüzde 96

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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