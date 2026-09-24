Esenler'de bilim rüzgârı: ikinci inovasyon ve teknoloji şenliği başladı

Esenler Bilim İnovasyon ve Teknoloji Şenliği kapılarını açtı

Esenler Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen 2. Esenler Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Şenliği, Esenler Bilim Bahçesi'nde başladı. Etkinlik, öğrencilerin hem eğlenmesine hem de bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirmesine olanak tanımayı hedefliyor.

Etkinlik programı ve atölyeler:

Etkinlik alanında toplam 26 atölye yer alıyor. Katılımcılar bilim şovları, çeşitli yarışmalar, afet farkındalığını artırmaya yönelik aktiviteler, oyunlar ve söyleşilere katılma imkânı buluyor. Ayrıca alanda çocuklara ve ziyaretçilere ikramlar ile hediyeler dağıtıldı. Şenliğin programı kapsamında öğrenciler uygulamalı çalışmalara katılarak üretim ve problem çözme süreçlerini deneyimliyor.

Belediye ve TÜBİTAK iş birliğinin vurguları:

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu etkinlikte yapılan çalışmaları takip ederek katılımcılarla sohbet etti. Göksu, yakında açılacak Türkiye’nin en büyük bilim merkezi projesine ve çocukların farkındalık kazanma süreçlerine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Bugün bilim şenliğinde çocuklarımızla beraber TÜBİTAK’la aslında her bir çocuğumuza bilimin farkındalığını fark edebilecekleri platformlar oluşturmak istiyoruz. Yakında açacağımız Türkiye’nin en büyük bilim merkeziyle beraber bu farkındalığı oluşan çocuklarımız, bu farkındalıklar içerisinde Türkiye’nin gelecekte aktif bilim insanları olabilecek ve Türkiye’yi değişik yönlerde temsil edecek bilim insanı olabilecek. Biz belediye olarak TÜBİTAK iş birliğiyle beraber çocuklarımızın elinden tutmaya çalışıyoruz."

Başkan Göksu, belediye olarak çocukların bilim dünyasında aktif rol almaları ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesi için bu tür şenliklerin düzenlendiğini belirtti ve TÜBİTAK ile katkı veren herkese teşekkür etti.

Öğretmen ve öğrenci gözlemleri:

Etkinliğe katılan öğretmen Sema İbrahimoğlu, çalışma ve atölyelerin öğrencilere katkısını şöyle anlattı: "Esenler’in 2. kez düzenlemiş olduğu bilim festivalindeyiz. Buraya Bilim Arnavutköy’den geliyoruz. Hama boncuklarıyla piksel art sanatı var. Bu sanatla birlikte öğrenciler görüntü işleme, programlama, verilen komutları yerine getirme ve sıfır-bir mantıklarını kavrıyorlar. Problem çözme odaklı olduğu için daha çok sayısal alandaki derslerine yönelik katkı sağlayabilir."

Öğrencilerden Akın Çoban ise etkinliğin eğlenceli ve öğretici olduğunu belirterek, "Biz burada etkinlikler yaptık. Çok eğlenceliydi, herkese tavsiye ederiz. Hatta bizden küçük yaştaki çocuklar bile var, eğleniyor. Esenler Belediyesi’ne teşekkür ederiz" dedi.

Şenliğin ziyaretçilere açık olduğu, programın 26 Eylül'e kadar devam edeceği kaydedildi.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TEVFİK GÖKSU ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ.