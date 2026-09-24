Berber koltuğunda ölüm: ağabeyin yargılanmasına başlandı

duruşma başladı:

Samsun'un İlkadım ilçesinde 27 Mayıs 2025'te bir berberde yaşanan olayla ilgili açılan dava bugün görülen ilk duruşmayla başladı. Berber koltuğunda başından vurulan Barış Kol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Ahmet Kol hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, mağdur Barış Kol daha önce cezasını tamamlamıştı; 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak’ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte yargılanan ve cezasını tamamlayan kişi olduğu dosyada yer aldı. Olayın meydana geldiği adres Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanı olarak kayıtlara geçti. Polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı ve soruşturma başlattı.

sanığın savunması:

Tutuklu sanık Ahmet Kol, duruşmada yaptığı savunmada kardeşiyle aralarındaki husumetin geçmişe dayandığını belirtti. Sanık, Barış Kol’un tahliye sonrası psikolojik sorunlar yaşadığını, uyuşturucu kullandığını ve yasa dışı işlere karıştığını iddia ettiğini söyledi. Ayrıca kardeşinin kendisine göre otoparkına zarar verdiğini, tabelayı indirdiğini ve kendisine sürekli 'Seni öldüreceğim' şeklinde mesajlar attığını ifade etti.

Sanık ayrıca olaydan üç gün önce babası Hüseyin Kol'un hastaneye kaldırıldığını ve babasının entübe edilmesinin kendisini derinden etkilediğini savundu. Olay gününe ilişkin anlatımında, otoparkına uğradığını, burada kardeşinin aracını gördüğünü ve daha sonra Berkan isimli bir kişinin kendisini berbere çağırdığını söyledi. Berbere gidip kardeşiyle konuştuğunu belirten sanık, oturdukları sırada yaşananları şöyle aktardı: 'Ne oldu, beni mi vuracaksın' diye sorduğunu; maktulün 'Evet, seni vuracağım' dediğini; ardından maktulün silahını çıkardığını ve horozunu kurduğunu gördüğünü anlattı. Sanık, bu anlarda 'kontrolümü kaybettim' diyerek eylemini gerçekleştirdiğini beyan etti.

Duruşmada tanık beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi ve ek incelemeler için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

BERBER KOLTUĞUNDA KARDEŞİNİ VURARAK ÖLDÜREN AHMET KOL’UN YARGILANMASINA BAŞLANDI.