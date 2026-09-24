Hadim bezi kenevirle ilmek ilmek geleceğe taşınıyor

İlmek ilmek başlayan yeniden üretim hikâyesi

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2024 SOGEP-Anadoludakiler kapsamında desteklenen 'İlmek İlmek Anadoludakiler ile Kenevirden Hadim Bezine' projesinin açılış ve sergi töreni Karatay Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Projenin hedefleri ve yöntemleri:

Proje, Konya'nın Hadim ilçesine özgü ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Hadim Bezi dokuma kültürünü yeniden üretime kazandırmayı, kültürel mirası kayıt altına alarak yeni nesillere aktarmayı ve bu değeri kadınlar için gelir kaynağına dönüştürmeyi amaçlıyor. Projede geleneksel dokuma teknikleri, modern tasarım ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla birleştirildi; geçmişte geri dönüştürülen pamuk ipliklerden yapılan bezler, endüstriyel kenevir ipliği kullanılarak yeniden yorumlandı.

Projede, üretim izni verilen ve pilot denemelerden düzenli ekime geçen kenevir ipliği tercih edilerek çevreci bir yaklaşım benimsendi. Bu sayede hem yerel zanaat canlı tutuluyor hem de sürdürülebilir üretim ilkesi gözetiliyor.

Eğitim, usta-çırak ilişkisi ve istihdam:

Muradın Olsun Derneği Başkanı Fatma Çakmak açılışta, 2024 başvurusunun kabulüyle başlayan sürecin kapsamlı bir üretim hikâyesine dönüştüğünü vurguladı ve Hadim'de kurulan atölyede usta eğitmenler aracılığıyla kadınlara eğitimler verildiğini belirtti. Proje kapsamında düzenlenen eğitimlere katılan 15 kursiyer istihdam edildi. Çakmak, projenin temel sac ayağı olarak usta-çırak ilişkisini ve toplumsal katılımı ön plana çıkardı.

Dokuma tekniklerinin kayıt altına alınmasında projeye katkısı öne çıkan isimlerden biri ise UNESCO 'yaşayan insan hazinesi' unvanlı Müjgan Akdemir oldu; Akdemir'in özgün teknikleri, yeni nesil üreticilere aktarılmak üzere kayıt altına alındı.

İş birliği, destek ve tanıtım adımları:

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı proje ile ilgili konuşmasında, Anadoludakiler vizyonunun SOGEP çağrısı ile sahada somut yatırımlara dönüştüğünü; bu özel çağrının yerel değerleri görünür kılmayı, istihdam edilebilirliği artırmayı ve sosyal içermeyi hedeflediğini belirtti. Bostancı, projeye ajans tarafından sağlanan 4 milyon TL destekle atölye kurulduğunu ve ürünlerin 2026 baharına kadar İstanbul ve Ankara'daki organizasyonlarda tanıtıldığını kaydetti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yeryüzü Kadınları Kooperatifi'ndeki kadınların katkılarına dikkat çekerek üretilen kenevir kumaşların Karatay'daki turizm tesislerinde tanıtılıp satışa sunulacağını, böylece Hadim Bezi'nin daha geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner ise projenin sadece üretim değil, aynı zamanda kültürel mirası yaşatma ve ekonomik değere dönüştürme vizyonunun somut örneği olduğunu vurguladı.

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan da kamu, yerel yönetimler ve STK'ların bir araya gelmesinin bölge kadınlarına iş ve gelir sağlayacak projeleri mümkün kıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler proje kapsamında kenevirden üretilen ürünleri inceledi; dernek başkanı Fatma Çakmak'tan ürünlerin üretim süreci ve eğitim aşamaları hakkında bilgiler alındı.

Sonuç olarak 'İlmek İlmek Anadoludakiler ile Kenevirden Hadim Bezine' projesi, geleneksel bir zanaatı modern, çevreci ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yeniden canlandırmayı; kadın istihdamı ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefleyen kapsamlı bir sosyal kalkınma girişimi olarak öne çıkıyor.

MEVLANA KALKINMA AJANSI (MEVKA) 2024 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI-ANADOLUDAKİLER KAPSAMINDA DESTEKLENEN VE MURADIN OLSUN DERNEĞİ TARAFINDAN KARATAY BELEDİYESİ VE HADİM BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN "İLMEK İLMEK ANADOLUDAKİLER İLE KENEVİRDEN HADİM BEZİNE" PROJESİNİN AÇILIŞ VE SERGİ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.