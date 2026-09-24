Okul servislerinde sıkı denetim: 8 araç trafikten men edildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri tarafından öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerde, geniş çaplı kontroller gerçekleştirildi.
denetimin kapsamı ve süresi:
İçişleri Bakanlığınca planlanan müşterek özel denetim kapsamında 14-24 Eylül tarihlerinde okul servis araçları ve sürücüleri sistematik şekilde kontrol edildi.
tespitler ve uygulanan yaptırımlar:
Denetimlerde toplam 3.672 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 23 okul servis aracına idari para cezası uygulandı; eksiklikleri bulunan 8 araç ise trafikten men edildi.
Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasına yönelik denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.
ANTALYA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 3 BİN 672 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ. DENETİMLERDE 23 OKUL SERVİS ARACINA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, 8 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.
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