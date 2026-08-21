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BEUN mühendisleri araç altına monte kürekli mekanizma için patent aldı

BEUN'lü akademisyen ve öğrenciler, çamurda saplanan araçların hareket kabiliyetini geri kazandıran 'Araç Altı Kürekli Çamur Temizleme Mekanizması' ile TÜRKPATENT'ten patent aldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

BEUN mühendisleri araç altına monte kürekli mekanizma için patent aldı

Buluşun özeti:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Aytaç Onur ile öğrencileri tarafından geliştirilen "Araç Altı Kürekli Çamur Temizleme Mekanizması", Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından patent tesciline uygun bulundu. Söz konusu buluş, özellikle çamurlu ve zorlu arazi koşullarında zemine saplanan araçların tekrar hareket kabiliyeti kazanmasını amaçlayan araç altına monte edilebilen bir mekanizma ve kontrol sistemleri bütününden oluşuyor.

Çalışma prensibi ve tasarım özellikleri:

Buluşun temelinde, kürekler ve mekanik kollardan meydana gelen hareketli bir kol sistemi yer alıyor. Bu kol sistemi, hidrolik bir aktarma düzeniyle entegre çalışarak aracın saplandığı zeminden kurtarılmasına destek sağlıyor. Sistem, araç altına gömülü bir yapı şeklinde tasarlanmış olup; mekanik hareket mekanizmasının yanı sıra hidrolik tertibat ile güvenlik ve otomasyon sistemlerini içeren bir ünite barındırıyor. Böylece kurtarma sürecinin araç üzerindeki sistemler aracılığıyla hızlı ve güvenli biçimde yürütülmesi hedefleniyor.

Geliştirilen mekanizma, hem kurtarma süresini kısaltmayı hem de araç üzerinde ilave ekipman veya dış müdahale gereksinimini azaltmayı amaçlıyor. Tasarım, sahadaki uygulamalara uygun biçimde aracın alt yapısına kolay entegrasyon ve devreye alınma olanağı sağlayacak şekilde planlandı.

Akademik ve kurumsal değerlendirme:

BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, buluşun patent tesciline uygun bulunmasını değerlendirirken, çalışmada emeği geçen Prof. Dr. Yusuf Aytaç Onur ve öğrencileri tebrik etti. Ulusoy, öğrencilerin eğitim sürecinde akademisyen rehberliğinde araştırma yapmalarının, fikirlerini geliştirmelerinin ve bu tür yenilikçi fikirleri sınai mülkiyet haklarıyla koruma altına almalarının üniversitenin araştırmacı ve yenilikçi vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Rektör ayrıca, üniversite bünyesinde kurulan TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Birimi aracılığıyla araştırmacılara verilen desteğe ve süreçlerde katkı sunan Prof. Dr. Şenay Saraç'a teşekkür etti. Ulusoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak ve kurumun çalışanlarına da sundukları destek dolayısıyla şükranlarını iletti.

BEUN, akademisyenlerin bilimsel birikimi ile öğrencilerin yenilikçi yaklaşımlarını bir araya getiren çalışmaları desteklemeye devam edeceğini belirtti; patent tescili ise buluşun ticarileştirilmesi ve saha uygulamalarına taşınması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİSYENLERİNDEN PROF. DR. YUSUF AYTAÇ ONUR VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN "ARAÇ ALTI KÜREKLİ ÇAMUR TEMİZLEME MEKANİZMASI" BAŞLIKLI BULUŞ, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU (TÜRKPATENT) TARAFINDAN PATENT TESCİLİNE UYGUN BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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