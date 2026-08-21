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Beyağaç'ta aileye yeni neşe: başkan Pütün üçüncü torunuyla buluştu

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, kızı Fatma Özdemir ile damadı Cihan Özdemir'in Pamukkale'de doğan kız çocuğuyla üçüncü kez dede oldu.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Beyağaç'ta aileye yeni neşe: başkan Pütün üçüncü torunuyla buluştu

Beyağaç'ta yeni torun sevinci

Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün bu hafta ailesine katılan yeni üyeyle üçüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı. Kızı Fatma Özdemir ve damadı Cihan Özdemir'in bebekleri, Pamukkale ilçesindeki özel bir hastanede sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

doğum ve ziyaret:

Doğumun ardından Başkan Pütün, eşi Gülseren Yanıkan Pütün ile birlikte hastaneye giderek aileyi ve yeni doğanı ziyaret etti. Daha önce iki kız torun sahibi olan Pütün ailesine bir kız daha katıldı; şehir ve ilçede paylaşılan sevinç mesajları dikkat çekti.

başkanın duyguları:

Sezayi Pütün, yaşadıkları mutluluğu şöyle dile getirdi: "Bugün ailemizin en güzel mutluluklarından birini yaşadık. Üçüncü torunum sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Evladımıza sağlıklı, huzurlu, bereketli ve güzel bir ömür nasip etsin. Ailemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı bir evlat olmasını diliyorum. Hoş geldin güzel yavrumuz. Allah analı babalı büyütsün."

Yerel yönetim çevreleri ve ilçe sakinleri, Başkan Pütün'ü tebrik ederek ailenin mutluluğunu paylaştı. Başkanın aile yaşamındaki bu yeni gelişme, hem yakın çevresinde hem de görev yaptığı ilçede samimi bir sevince vesile oldu.

DENİZLİ’NİN BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, ÜÇÜNCÜ KEZ DEDE OLMANIN SEVİNCİNİ...

DENİZLİ’NİN BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, ÜÇÜNCÜ KEZ DEDE OLMANIN SEVİNCİNİ YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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