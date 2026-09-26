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Beylice'de halk buluşması: hizmet, düzen ve koruma önceliği

Başkan Ali Boltaç, Beylice Mahallesi halk buluşmasında yol, temizlik, sosyal hizmet ve Kadıncık Kanyonu'nun korunması taleplerini yerinde dinledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Serkan Varol

Beylice'de halk buluşması: hizmet, düzen ve koruma önceliği

Beylice'de halkla buluşma: talepler yerinde dinlendi

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Beylice Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelerek mahallede süren çalışmaları ve yeni dönemde planlanan hizmetleri değerlendirdi. Toplantıda mahalle sakinlerinin öncelikli talepleri dinlendi, mevcut işler hakkında bilgi verildi ve ihtiyaçların takibi için ekip talimatları paylaşıldı.

yol ve ulaşım çalışmaları:

Boltaç, Beylice'de bugüne kadar yürütülen yol bakım çalışmalarının ayrıntılarını paylaştı. Mahallede yaklaşık bin 400 metre yol bakımının tamamlandığını ve 19 bin 500 metrekarelik alanda reglaj ve tesviye yapıldığını belirtti. Ulaşım güzergahlarında bypass malzeme serimiyle yolların kullanım koşullarının iyileştirildiği aktarılırken, önümüzdeki ihale kapsamında Beylice için yaklaşık 3 bin metrekare parke çalışmasının yer alacağı duyuruldu.

Asfalt yama çalışmalarının ihtiyaç duyulan noktalarda önümüzdeki haftalarda başlayacağı bildirildi. Ayrıca mahalle sakinlerinin ilettiği sathi kaplama talebi için teknik inceleme yapılacağı ve güzergaha uygun uygulamanın belirleneceği kaydedildi. Başkan Boltaç bu konuyla ilgili olarak mahalleye yönelik kararlılığını ifade ederek, 'Beylice'ye sözüm olsun' dedi.

temizlik, sosyal ihtiyaçlar ve kültürel koruma:

Toplantıda temizlik hizmetleri de gündeme geldi. Mahalledeki mevcut 13 konteynerin bakımının yapıldığı ve 6 yeni konteynerın mahalleye kazandırıldığı bildirildi. Mahalle talepleri doğrultusunda 20 masa ve 100 sandalye temin edilmesinin planlandığı açıklandı. Bu adımların, ortak kullanım alanlarının düzenlenmesine ve günlük yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Halk buluşmasının ardından mahalle sakinlerinin hazırladığı sofrada vatandaşlarla sohbet eden Boltaç, bir vatandaşın evini ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde inceledi ve ekiplerle yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi. Ayrıca Beylice'de düzenlenen kültür ve sanat programlarının ilgi gördüğü, hem çocuklar hem yetişkinler için sosyal ve kültürel faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.

Bölgenin doğal ve tarihi mirasına dair de uyarılarda bulunan Boltaç, Kadıncık Kanyonu ve çevresindeki tarihi alanların önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti. Bölgenin doğal yapısı ve yaşam kültürünün korunarak tanıtılmasının, turizmden doğacak ekonomik kazancın yerel halka katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Boltaç toplantının kapanışında, mahalle taleplerinin tüm başlıklarını ekipleriyle değerlendireceklerini ve Beylice'nin bugününü iyileştirirken yarınını da koruyacaklarını söyledi.

TARSUS BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ, BEYLİCE MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN HALK BULUŞMASINDA...

TARSUS BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ, BEYLİCE MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN HALK BULUŞMASINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK MAHALLEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR İLE YENİ DÖNEMDE YAPILMASI PLANLANAN HİZMETLERİ DEĞERLENDİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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