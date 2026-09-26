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Düsseldorf'taki Northgate projesi görüntülendi: Tezmen'e ait ofisler de tespit edildi

Emre Tezmen'e ait Düsseldorf'taki Northgate projesi görüntülendi; tesiste 431 oda, 223 araçlık park ve Tera Yatırım yatırım ofisleri bulunuyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Düsseldorf'taki Northgate projesi görüntülendi: Tezmen'e ait ofisler de tespit edildi

düsseldorf'taki Northgate projesi görüntülendi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Emre Tezmen'e ait olduğu belirtilen Düsseldorf'taki Northgate emlak projesi ve birlikte yer alan otel tesisi görüntülendi. Bölgedeki çekimler, projenin yerleşim düzeni ve işletmeye yönelik altyapı ayrıntılarını gözler önüne serdi.

proje ölçeği ve tesis özellikleri:

Proje, yaklaşık 26 bin 700 metrekarelik alan üzerine kurulmuş durumda. Tesiste toplam 431 otel ve pansiyon odası ile 223 araçlık otopark yer alıyor. Görüntülerde ayrıca Tera Yatırım'a ait yatırım ve gayrimenkul yönetimi ofisleri de tespit edildi. Haberde adı geçen diğer iddialara göre Tezmen'in Almanya'da Düsseldorf'ta başka bir otel ve Solingen'de 72 odalı bir otel projesi daha bulunuyor; ülke genelindeki varlıkların toplam değerinin 200 milyon euro civarında olduğu değerlendiriliyor.

soruşturma ve tutuklamalar:

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştiriliyor ve soruşturmada Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet iddiaları yer alıyor. Emre Tezmen, gözaltı işlemlerinin ardından 23 Eylül'de tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin de aynı gün sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklanmıştı.

Soruşturma ve yasal süreç devam ederken, Düsseldorf'taki Northgate projesine ait görüntüler yatırımın büyüklüğünü ve sahadaki kullanım biçimini belgeleyerek soruşturma dosyasındaki varlık tespitlerine yeni görsel ayrıntılar ekledi.

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNE YÖNELİK SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANAN TERA YATIRIM HOLDİNG YÖNETİM...

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNE YÖNELİK SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANAN TERA YATIRIM HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMRE TEZMEN'İN ALMANYA’NIN DÜSSELDORF KENTİNDE YER ALAN EMLAK PROJESİ VE OTELİ GÖRÜNTÜLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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