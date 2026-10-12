bıçaklı kavganın ardından kaçış otobüse çarpınca son buldu

olayın gelişimi:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, akraba oldukları öğrenilen B.C. ile M.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken B.C., yanında bulunan bıçakla M.A.'yı bacağından yaraladı.

Olayın ardından B.C., 06 BPZ 876 plakalı aracına binerek bölgeden uzaklaşmak istedi. Kaçış sırasında ışıkta bekleyen 38 AB 299 plakalı halk otobüsüne çarpması sonucu araç durdu ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle B.C. darp edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerindeki sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ve ambulans içinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansta yapılan müdahalelerin ardından iki yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çarpmanın gerçekleştiği noktada inceleme yaptı.

soruşturma süreci:

Çarpmanın ardından yakalanan ve darp edildiği belirtilen B.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak emniyet birimlerince soruşturma başlatıldı ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor. Olayda yer alan 06 BPZ 876 ve 38 AB 299 plakalı araçlar kayıt altına alındı.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI AKRABASINI BIÇAKLA YARALADIKTAN SONRA ARACIYLA KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ HALK OTOBÜSÜNE ÇARPINCA YAKALANDI.