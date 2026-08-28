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Bilal Sonses Mimar Sinan Parkı'nda aydınlılara müzik dolu akşam sundu

Yaz Konserleri kapsamında Bilal Sonses, Efeler'deki Mimar Sinan Parkı'nda sahne alarak Aydınlılara sevilen şarkılarıyla müzik dolu bir akşam sundu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bilal Sonses Mimar Sinan Parkı'nda aydınlılara müzik dolu akşam sundu

konserin öne çıkanları:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Konserleri programı kapsamında sahne alan Bilal Sonses, Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Parkı'nda Aydınlılarla bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen konserde Sonses, repertuarından sevilen şarkıları seslendirerek vatandaşlara müzik dolu bir yaz akşamı yaşattı. Parkın atmosferi ve akşam serinliği etkinliğe ayrı bir renk kattı.

sahneden notlar:

Bilal Sonses hem hareketli hem de duygusal parçalarla geniş bir yelpaze sundu; izleyiciler birçok şarkıya eşlik etti ve performansı coşkuyla karşıladı. Ses düzeni ve sahne akışı, konserin akıcı ilerlemesine katkı sağladı.

belediye etkinliği ve geri dönüşler:

Programın kentteki kültür-sanat etkinliklerini güçlendirdiği vurgulandı. Özlem Çerçioğlu liderliğindeki organizasyonun devam ettiği belirtilirken, konsere katılan vatandaşlar düzenleme için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti ve Yaz Konserleri'nin sürmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YAZ KONSERLERİ KAPSAMINDA SAHNE ALAN SEVİLEN...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YAZ KONSERLERİ KAPSAMINDA SAHNE ALAN SEVİLEN SANATÇI BİLAL SONSES, EFELER İLÇESİNDEKİ MİMAR SİNAN PARK’TA AYDINLILARLA BULUŞTU. YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞEN KONSERDE SONSES, SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİREREK VATANDAŞLARA MÜZİK DOLU BİR YAZ AKŞAMI YAŞATTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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