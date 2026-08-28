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Sıcakların ardından İstanbul gökyüzünde bulut gösterisi

Haftalardır süren sıcak hava öğleden sonra yerini serinliğe bıraktı; sıcaklık 8 derece düştü ve tarihi yarımadada çekilen time‑lapse görüntüler ilgi çekti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:50

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sıcakların ardından İstanbul gökyüzünde bulut gösterisi

İstanbul’da öğleden sonra başlayan serinlik ve bulut geçişi:

Haftalardır etkisini sürdüren bunaltıcı sıcak hava dalgası öğleden sonra aniden geri çekildi. Meteoroloji verilerine göre şehir genelinde sıcaklıklar kısa sürede 8 derece kadar düştü ve kent sakinleri rahat bir nefes aldı. Olayın görselliği, tarihi yarımadada kaydedilen zaman atlamalı görüntülerle öne çıktı.

Zaman atlamalı çekimlerde görülenler:

İhlas Haber Ajansı ekiplerinin kaydettiği time‑lapse kayıtlarında gökyüzünün maviden koyu griye dönüştüğü, kümülüs bulutlarının tarihi doku üzerinde hızlı bir akış içinde süzüldüğü anlar net biçimde yer aldı. Termometrelerin öğleden önce 32 dereceyi gösterdiği saatlerin ardından, kuzeyden gelen serin hava dalgası öğleden sonra saat 15:00 civarında etkisini hissettirdi. Bulutlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ve Galata Kulesi gibi yapılar üzerinden hızla geçti.

Meteorolojiden uyarı ve kentteki etkiler:

Meteoroloji yetkilileri serinliğin gece saatlerinde etkisini artıracağını ve yer yer sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Sıcaklık düşüşüyle birlikte Bosphorus üzerindeki gemilerin hareketi ve kentin silüetinin yeni havaya bürünmesi kameraya yansıdı. İstanbul sakinleri ani sıcaklık değişimi ve gökyüzündeki hareketlilik sayesinde gün içinde hem serinledi hem de nadir bir görsel şölen izleme fırsatı buldu.

ANİ HAVA DEĞİŞİMİYLE BİRLİKTE GÖKYÜZÜNDE OLUŞAN HAREKETLİLİK, TARİHİ YARIMADA MANZARALI TİME-LAPSE...

ANİ HAVA DEĞİŞİMİYLE BİRLİKTE GÖKYÜZÜNDE OLUŞAN HAREKETLİLİK, TARİHİ YARIMADA MANZARALI TİME-LAPSE (ZAMAN ATLAMALI) GÖRÜNTÜLERLE GÖRSEL BİR ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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