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Bilecik huzurevinde kapsamlı denetim: yaşlıların talepleri dinlendi

Bilecik huzurevinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan'ın denetiminde hizmetler, genel işleyiş ve yaşlıların talepleri değerlendirildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik huzurevinde kapsamlı denetim: yaşlıların talepleri dinlendi

Bilecik huzurevinde denetim gerçekleştirildi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan tarafından huzurevinde yapılan denetimde, kuruluşun genel işleyişi ve yaşlılara sunulan hizmetler yerinde incelendi. Denetim sırasında kurum personeli ile görüşmeler yapıldı ve uygulamaların kayıtları gözden geçirildi.

denetimde incelenen başlıca konular:

Denetimde, bakım ve sağlık hizmetlerinin niteliği, yemek ve hijyen uygulamaları, personel-sakin ilişkisinin durumu ile güvenlik önlemleri değerlendirildi. Ayrıca huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlarla bir araya gelinerek talep ve ihtiyaçları dinlendi, günlük yaşamdan memnuniyetleri ölçüldü.

yaşlıların hakları ve gelecek planları:

İl Müdürü Nejat İlhan, denetimin ardından yaptığı açıklamada kurumlarda sürdürülen çalışmalara vurgu yaptı ve yaşlıların haklarının korunmasına öncelik verileceğini belirtti. İlhan, "Yaşlılarımızın huzuru, güvenliği ve yaşam kalitesinin korunması amacıyla denetim ve ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Huzurevlerimizde sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak ve büyüklerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağı ve yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

BİLECİK HUZUREVİNDE DENETİM

BİLECİK HUZUREVİNDE DENETİM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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