Dolar 48,0601 +0,15%
Euro 56,2344 +0,29%
Bist 14.581,96 +1,29%
Altın Gram 7.173,44 +1,56%
EUR/USD 1,1696 +0,13%
Brent Petrol 94,27 +0,52%
--°

Bilecik'in göletleri 512 bin sazanla güçlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesiyle Bilecik'teki gölet ve barajlara toplam 512 bin sazan yavrusu bırakıldı; çalışmalar sürdürülecek.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'in göletleri 512 bin sazanla güçlendi

Proje uygulaması:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi kapsamında Bilecik genelindeki gölet ve barajlarda balık popülasyonunu artırmaya yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Program çerçevesinde il genelindeki su kaynaklarına 512 bin sazan yavrusu salındı.

Etkinlik ve katılım:

Balıklandırma programı Kurtköy'de düzenlendi. Etkinliğe, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık de katıldı. Uygulama kapsamında gölet ve barajlara salınan yavruların, doğal stokların desteklenmesi ve ekosistemin dengelenmesine katkı vermesi hedefleniyor.

Amaç ve sürdürülebilirlik:

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, çalışmanın amacını şu sözlerle açıkladı: 'Su kaynaklarımızın verimli ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi, su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve balık popülasyonunun desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaları önemsiyoruz. Proje kapsamında Bilecik’teki gölet ve barajlarımızı 512 bin sazan yavrusuyla buluşturduk. Su kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'

Yetkililer, balıklandırma çalışmalarının takibinin yapılacağını ve su kaynaklarında izleme ile koruma faaliyetlerinin süreceğini belirtti. Salınan yavruların adaptasyonu ve uzun vadeli etkileri değerlendirilmeye devam edecek.

BİLECİK’TE GÖLET VE BARAJLARA 5 YÜZ 12 BİN SAZAN YAVRUSU BIRAKILDI

BİLECİK’TE GÖLET VE BARAJLARA 5 YÜZ 12 BİN SAZAN YAVRUSU BIRAKILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uludere'de kamu hizmetlerinde verimlilik ve vatandaş odaklılık öncelik oldu
images

BEUN mühendisleri araç altına monte kürekli mekanizma için patent aldı
images

Kilosunu 155'ten 80'e indirdi, küçük işletmeyle hayatını yeniden kurdu
images

Korkuteli'nde bir bağış hikâyesi: Ayşe Arslan tarlasını JAV'ye verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölyazı'nda temizlik ve bakımla turizme destek

Turunç halk plajı sürdürülebilirlik kriterleriyle mavi bayrağı aldı

Kayseri'ye Haiti milli takımı tecrübesiyle forvet takviyesi: Laurie-Ann Moise

Lapseki Umurbey çevresinde tarım yangını: uçak ve arazözler sahada

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız