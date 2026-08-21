Bilecik'in göletleri 512 bin sazanla güçlendi

Proje uygulaması:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi kapsamında Bilecik genelindeki gölet ve barajlarda balık popülasyonunu artırmaya yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Program çerçevesinde il genelindeki su kaynaklarına 512 bin sazan yavrusu salındı.

Etkinlik ve katılım:

Balıklandırma programı Kurtköy'de düzenlendi. Etkinliğe, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık de katıldı. Uygulama kapsamında gölet ve barajlara salınan yavruların, doğal stokların desteklenmesi ve ekosistemin dengelenmesine katkı vermesi hedefleniyor.

Amaç ve sürdürülebilirlik:

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, çalışmanın amacını şu sözlerle açıkladı: 'Su kaynaklarımızın verimli ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi, su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve balık popülasyonunun desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaları önemsiyoruz. Proje kapsamında Bilecik’teki gölet ve barajlarımızı 512 bin sazan yavrusuyla buluşturduk. Su kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'

Yetkililer, balıklandırma çalışmalarının takibinin yapılacağını ve su kaynaklarında izleme ile koruma faaliyetlerinin süreceğini belirtti. Salınan yavruların adaptasyonu ve uzun vadeli etkileri değerlendirilmeye devam edecek.

BİLECİK’TE GÖLET VE BARAJLARA 5 YÜZ 12 BİN SAZAN YAVRUSU BIRAKILDI