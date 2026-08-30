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Bilecik'te ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için kapsamlı destek planı hazırlandı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ebeveyn kaybı yaşayan çocukların sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimini destekleyecek programlar planladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için kapsamlı destek planı hazırlandı

Bilecik'te planlanan çalışmalar

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik hizmetlerin etkinliğini artırmayı amaçlayan çalışmalar için kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde, yürütülecek etkinliklerin planlanması, hizmet sunumunda koordinasyonun güçlendirilmesi ve çocukların ihtiyaçlarına odaklanan müdahalelerin şekillendirilmesi yer aldı.

Katılımcılar ve görev dağılımı:

İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman başkanlığında düzenlenen toplantıya; İl Müdürlüğü Çocuk Birimi personeli ile Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi ve Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Ebeveyn Kaybı Çocuk Birimi personeli katıldı. Toplantıda her birimin sorumluluk alanları, saha ihtiyaçlarına göre önceliklendirme ve ortak çalışma mekanizmaları ele alındı.

Ele alınan çalışmalar ve öncelikler:

Toplantıda, Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocuklara Yönelik Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması projesi kapsamında düzenlenecek etkinlik türleri, psikososyal destek modelleri ve aile-çevre ile ilişkilerin güçlendirilmesine odaklanan uygulamalar tartışıldı. Çalışmaların içeriğinde çocukların sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimini destekleyecek atölye çalışmaları, grup destek oturumları ve ihtiyaç odaklı yönlendirme mekanizmaları yer alması planlanıyor. Ayrıca sunulan hizmetlerin daha etkin ve koordineli yürütülmesi için kurum içi iletişim ve izleme-değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi gündeme alındı.

İl Müdürü Nejat İlhan toplantıya ilişkin olarak kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı ve şu değerlendirmeyi paylaştı: Çocuklarımızın ihtiyaçlarını merkeze alan, onların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen çalışmalar büyük önem taşıyor. Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarımızın kendilerini güvende ve değerli hissetmelerini sağlayacak hizmetleri daha etkin şekilde yürütmek için kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz.

Toplantıda belirlenen yol haritası doğrultusunda, kısa vadede pilot etkinliklerin uygulanması ve hizmet modellerinin izleme göstergeleriyle birlikte devreye alınması hedefleniyor. Kurum yetkilileri, ihtiyaç tespitine dayalı, çocuk merkezli yaklaşımların sürekliliğini sağlamak için çalışma takvimini oluşturacaklarını belirtti.

EBEVEYN KAYBI YAŞAMIŞ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMALAR PLANLANDI

EBEVEYN KAYBI YAŞAMIŞ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMALAR PLANLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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