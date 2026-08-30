Denizli'de çiftçiye nefes: mazot desteği 10 bin üreticiye ulaşıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi üreticinin yanına olmaya devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, artan girdi maliyetlerinin yükünü hafifletmek ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Üreticilere Mazot Desteği Projesi" kapsamında dağıtımları sürdürüyor. Projenin tamamlanmasıyla il genelinde 10 bin 66 üreticiye toplam 704 bin 880 litre mazot desteği sağlanmış olacak.

ilk iki haftada yapılan dağıtımlar:

Proje, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda üç haftalık bir planlama ile yürütüldü. İlk hafta Beyağaç, Çameli, Bekilli, Baklan, Sarayköy, Kale ve Serinhisar ilçelerindeki üreticilere; ikinci hafta ise Buldan, Tavas, Çal, Babadağ, Çardak ve Bozkurt ilçelerindeki hak sahiplerine mazot destek kartları teslim edildi. Amaç, kırsal alanda tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve aile işletmelerini korumaktır.

Bülent Nuri Çavuşoğlu projeye ilişkin, "Çiftçimizin, üreticimizin alın terine sahip çıkmayı en temel görevimiz olarak görüyoruz. Artan mazot ve girdi maliyetlerinin toprağını işleyen hemşehrilerimizin belini bükmesine izin veremeyiz. Bu destekle amacımız üreticimizin üretim maliyetlerine bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır. Üreticimiz ürettikçe Denizli’mizin kazanacağını biliyoruz. Bu nedenle her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

final haftası takvimi ve kart kullanım koşulları:

Programın final haftası ile il genelindeki tüm hak sahibi üreticilere mazot destek kartları ulaştırılacak. Final haftası dağıtım takvimi şöyle:

31 Ağustos 2026, Pazartesi — Çivril (1.311 üretici, 94.040 litre)

1 Eylül 2026, Salı — Acıpayam (776 üretici, 55.340 litre)

2 Eylül 2026, Çarşamba — Honaz (912 üretici, 57.190 litre)

3 Eylül 2026, Perşembe — Güney (677 üretici, 49.890 litre)

4 Eylül 2026, Cuma — Merkezefendi ve Pamukkale (Toplam 707 üretici, 48.610 litre)

Dağıtım programı, ilgili ilçelerdeki törenlerin ardından 4 Eylül 2026 tarihinde Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki final programıyla tamamlanacak.

Projede verilen Mazot Destek Kartları ile hak sahipleri kendilerine tanımlanan desteği 13 Kasım 2026 tarihine kadar ister tek seferde ister ihtiyaçlarına göre parçalı kullanabilecekler.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ARTAN GİRDİ MALİYETLERİ KARŞISINDA ÜRETİCİNİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK VE TARIMSAL ÜRETİMİ DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ “ÜRETİCİLERE MAZOT DESTEĞİ PROJESİ” HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR.