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Bilecik’te eğitim hedefleri ve yıl planı masada

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında yapılan toplantıda 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları, planlamalar ve ilçelerin önerileri ele alındı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bilecik’te eğitim hedefleri ve yıl planı masada

Bilecik’te 2026-2027 eğitim hazırlıkları değerlendirildi

Bilecik’te yeni eğitim öğretim yılı öncesi yürütülecek çalışmaların yol haritası il millî eğitim müdürlüğü koordinasyonunda masaya yatırıldı. Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe millî eğitim müdürleri katıldı ve görüş alışverişi online platform üzerinden sağlandı.

Toplantıda ele alınan temel alanlar:

Görüşülen başlıklar arasında il genelinde uygulanacak eğitim süreçleri, okullarda planlanacak faaliyetler ve idari hazırlıklar öne çıktı. Katılımcılar, ders yılı başlamadan tamamlanması gereken altyapı, öğretmen planlaması ve öğrenci destek mekanizmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca ilçelerin hazırlık düzeyleri ve ihtiyaç listeleri paylaşılarak ortak öncelikler tespit edildi.

Hedefler ve beklentiler:

Serdal Şimşek toplantıda yeni eğitim öğretim yılına ilişkin beklentileri ve hedefleri ifade etti. 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkların kapsamlı şekilde sürdürüldüğü, amaçlarının öğrencilerin nitelikli eğitim almasını sağlamak, öğretmenlere destek vermek ve eğitim süreçlerini il genelinde verimli işletmek olduğu vurgulandı. İlçe müdürlerinin görüş ve önerileri toplantıda değerlendirildi ve uygulamaya dönük adımların takvimi üzerinde mutabakat sağlanması hedeflendi.

Toplantı, eğitim camiasının ortak hedefleri doğrultusunda koordinasyonun güçlendirilmesi ve yeni döneme hazırlığın zamanında tamamlanması ihtiyacını öne çıkardı. Yetkililer, sürecin düzenli izleneceğini ve gerekli iyileştirmelerin hızlıca hayata geçirileceğini bildirdi.

BİLECİK’TE EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ YOL HARİTASI MASAYA YATIRILDI İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERDAL...

BİLECİK’TE EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ YOL HARİTASI MASAYA YATIRILDI İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERDAL ŞİMŞEK

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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