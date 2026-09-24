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Çayırova'nın yeni meslek lisesinde kaba inşaat tamamlandı

Çayırova'da belediye ve hayırsever katkısıyla inşa edilen 24 sınıflı Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kaba inşaatı tamamlandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çayırova'nın yeni meslek lisesinde kaba inşaat tamamlandı

Proje detayları:

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Şekerpınar Mahallesi'nde yürütülen Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projesinin kaba inşaatı tamamlandı. Proje, Çayırova Belediyesi girişimleri ve hayırsever iş insanı Nevzat İnan desteğiyle hayata geçiriliyor. Eğitim altyapısına katkı sağlaması hedeflenen okul, toplam 24 sınıf kapasitesine sahip olacak ve bünyesinde tam donanımlı otomasyon atölyeleri barındıracak.

Şantiyedeki son durum:

İnşaatta sınıf ve atölye binalarının kaba inşaat süreci tamamlandı; bodrum katta sıva işlemlerine geçildi. Elektrik ve mekanik tesisat çalışmalarında hız kazanıldığı bildirildi. Ayrıca çevre düzenlemesi kapsamında yapılan istinat duvarlarının imalatında da sona yaklaşıldı. Bu aşamalar, bina içi montaj ve donanım işlerine geçiş için önemli bir eşik oluşturuyor.

Hedef ve beklenti:

Proje yetkilileri, okulun en kısa sürede tamamlanarak öğrencilere hizmet vermesini hedefliyor. Tamamlandığında bölgenin mesleki eğitime sağlayacağı katkı, özellikle otomasyon gibi uygulamalı alanlarda donanımlı atölyelerin varlığıyla öne çıkacak. Yerel yönetim ve destekçilerin iş birliğiyle projenin bir an önce işletmeye açılması amaçlanıyor.

KOCAELİ&#039;NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE, BELEDİYENİN GİRİŞİMLERİ VE HAYIRSEVER DESTEĞİYLE YAPIMINA BAŞLANAN...

KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE, BELEDİYENİN GİRİŞİMLERİ VE HAYIRSEVER DESTEĞİYLE YAPIMINA BAŞLANAN 24 SINIFLI DOĞA MADENCİLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİN KABA İNŞAATI TAMAMLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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