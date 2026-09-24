Mikro kredilerle yeni ufuk: BAU akademik yıl açılışında mikro yeterlilikler öne çıktı

Açılış töreni ve ilk ders

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 2026-2027 akademik yıl açılışı, Güney Kampüs konferans salonunda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene BAU Mütevelli Heyeti üyeleri, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri ve akademisyenler katıldı. Açılış konuşmasını BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu yaptı ve üniversitenin yükseköğretimdeki dönüşümdeki rolüne vurgu yapıldı.

rektörün vurguları:

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu konuşmasında yükseköğretimdeki paradigma değişiminin üniversitelerin eğitim anlayışını yeniden düşünmesini gerektirdiğini belirterek, BAU olarak bu dönüşümün öncülüğünü üstlendiklerini söyledi. Hatipoğlu, "Türkiye’nin ilk ve tek mikro kredi sağlayıcısı olarak 20 farklı mikro kredi programını Türkiye’deki tüm öğrencilerin kullanımına açtık. Toplumsal katkı vizyonumuz doğrultusunda bu imkânı BAU öğrencileriyle sınırlı tutmayıp yükseköğretimle paylaşmayı tercih ediyoruz. Aynı vizyonla, Türkiye’nin ilk ve tek Microsoft Showcase Üniversitesi olmanın da gururunu yaşıyoruz. Bununla birlikte, öğrencilerimizin akademik ve kariyer gelişimleri kadar üniversitedeki iyi oluş hâllerini de önemsiyoruz. Öğrenci esenliğini üniversite deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; öğrencilerimizin kendilerini güvende, desteklenmiş ve iyi hissettikleri, akademik gelişimlerini sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleriyle birlikte sürdürebildikleri bir ortam oluşturmayı önceliklendiriyoruz. Çünkü güçlü bir eğitim deneyiminin, öğrencinin kendisini iyi hissettiği ve gelişebildiği bir ortamla anlam kazandığına inanıyoruz."

ilk ders: mikro yeterliliklerin rolü:

Geleneksel olarak açılış törenlerinde düzenlenen "İlk ders" uygulaması bu yıl Mikro Yeterlilikler Vakfı Kurucu Direktörü (World Alliance for Microcredentials Foundation) Dr. Oonagh McGirr tarafından verildi. McGirr dersinde üniversitelerin dönüşmesi gerektiğini vurguladı: "Yapay zekâ, ulusal politika reformları ve değişen insan ihtiyaçlarının kesişim noktasında bulunduğumuz bugün, modern üniversitelerin geleneksel ve doğrusal modellerin ötesine geçerek dönüşmesi gerekiyor. Çok boyutlu öğrenme yaklaşımından hareketle mikro-yeterlilikler; eğitimin zamansal, bağlamsal ve insani boyutlarını bütüncül bir şekilde ele almamıza imkan tanıyor. Böylece bireylerin yaşamlarının ve kariyerlerinin her aşamasında gerçek yetkinlikler geliştirmelerinin, değişime çeviklikle uyum sağlamalarının ve kazandıkları yeterlilikleri farklı ülkeler ve sistemler arasında taşıyabilmelerinin önünü açıyor."

öğrencinin deneyimi:

Etkinlikte söz alan BAU Öğrenci Temsilcisi Şevval Tanrıver, üniversiteye geliş sürecine dair kişisel deneyimlerini paylaştı: "BAU’ya ilk geldiğimde burada yalnızca Psikoloji okuyacağımı düşünüyordum. Oysa bu, hikâyenin yalnızca başlangıcıymış. BAU; iletişim kurmayı, katkı sunmayı, sorumluluk almayı ve nasıl bir insan olmak istediğimi keşfetmeyi öğrendiğim yer oldu. Bugün aramıza katılan sevgili öğrenciler, sizin BAU yolculuğunuz şimdi başlıyor. Her şeyi hemen çözmek için acele etmeyin. Merakınızı koruyun, keşfetmeye devam edin ve bu yolculuğun sizi götüreceği yerlerin sizi şaşırtmasına izin verin" dedi.

Tören, üniversitenin hem akademik hem de öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemeye yönelik adımlarını ve mikro-yeterlilikler aracılığıyla öğrenme esnekliğini artırma hedefini yeniden ortaya koydu.

MİKRO YETERLİLİKLER VAKFI KURUCU DİREKTÖRÜ (WORLD ALLİANCE FOR MİCROCREDENTİALS FOUNDATİON) DR. OONAGH MCGİRR (SOLDA), BAU REKTÖRÜ PROF. DR. ESRA HATİPOĞLU (SAĞDA).