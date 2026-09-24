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Tarihi İskenderun lisesi yeniden eğitime hazırlanıyor

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, restorasyonu devam eden İskenderun Lisesi'nde çalışmaları yerinde inceledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Tarihi İskenderun lisesi yeniden eğitime hazırlanıyor

İskenderun lisesi'nde restorasyon çalışmaları

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, restorasyonu devam eden İskenderun Lisesi binasında incelemelerde bulundu. Heyet, okulun mevcut durumuna ilişkin yetkililerden ayrıntılı bilgilendirme aldı.

İnceleme ve değerlendirme:

Kaymakam Önder ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Haytaz, binada yürütülen faaliyetleri yerinde görerek çalışmaların aşamalarını ve kullanıma hazır hale getirilmesi için gereken işlemleri görüştü. Yetkililer, sürdürülen tadilat, güçlendirme ve koruma uygulamaları hakkında yetkin ekiplerden gelen raporları paylaştı.

Eğitime dönüş süreci:

İncelemelerde, yapının eğitim faaliyetlerine yeniden kazandırılması sürecine ilişkin planlamalar ele alındı. Yetkililerle yapılan görüşmelerde, okulun güvenli ve işlevsel bir şekilde öğrencilerin hizmetine sunulması için koordinasyon ve adımlar değerlendirildi.

Denetim sırasında, restorasyon sürecinin şeffaf ilerlemesi ve ilgili kurumların işbirliği vurgulandı; Kaymakamlık ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bilgi akışının sürdürülmesi kararlaştırıldı.

İSKENDERUN KAYMAKAMI MUHAMMET ÖNDER VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ HAYTAZ, RESTORASYONU DEVAM...

İSKENDERUN KAYMAKAMI MUHAMMET ÖNDER VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ HAYTAZ, RESTORASYONU DEVAM EDEN İSKENDERUN LİSESİ BİNASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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