Bilecik’te emniyet aylık değerlendirmede kent güvenliğini güçlendirme yollarını belirledi

Aylık değerlendirme toplantısı yapıldı

Bilecik’te kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları aylık değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantıya, Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlık etti; il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ile ilçe emniyet müdür ve amirleri hazır bulundu.

Toplantıda değerlendirilen başlıklar:

Toplantıda mevcut uygulamaların etkinliği gözden geçirildi ve kent genelinde uygulanan güvenlik tedbirlerinin sonuçları paylaşıldı. Katılımcılar, saha uygulamalarının performansını değerlendirerek aksayan noktaların tespiti üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Gelecek dönem planları:

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemlerin güçlendirilmesi, koordinasyonun artırılması ve kaynakların etkin kullanımı toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Ayrıca il genelindeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine ilişkin adımların planlanması ve uygulama takviminin oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantı, uygulamaların izlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla sürekli iletişim ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak sona erdi.

BİLECİK EMNİYETİNDE AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI